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Главная Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку" опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку". Документ был подписан по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Планируется, что газопровод будет транспортировать российский природный газ в Турцию и далее в Европу по дну Черного моря.

Проект предполагает строительство двух веток газопроводов мощностью в 31.5 млрд. кубометров газа. Проект "Турецкий поток" был анонсирован руководством РФ в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока". Впоследствии переговоры относительно проекта было прекращено, в том числе из-за кризиса в отношениях между РФ и Турцией.

Напомним, президент России Владимир Путин находится с визитом в Турции для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно крупных совместных энергетических проектов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее