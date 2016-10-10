Что ожидать Донбассу от выборов президента США

Вот уже третий год Донецкая и Луганская Народные Республики находятся в подвешенном состоянии. Люди не знают, что делать и кому верить. Ведь за все время конфликта было озвучено множество различных версий судьбы Донбасса. С 2014 года проукраински настроенные люди с постоянной периодичностью распространяют слухи о возвращении Украины и полной капитуляции республиканских властей, соответственно, и армий ДНР и ЛНР. Сбежавшие донецкие чиновники с радостью делили новые начальственные должности во властных кабинетах Донецка и других городах ДНР, но вместе с летящим временем, пролетали и их желанные мечты о кожаных креслах с секретаршами в вышиванках. Так же, как и уходили в небытие мечты о полученных взятках, к которым они привыкли, живя в неонацистской стране «404». Но в настоящее время среди ренегатов Донбасса тишком, чтобы никто из «русни», не прознал, объявилось новое время возвращения фашистсвующей Украины — осень 2016 года. В это время станет известен новый президент гегемона мирового зла — США.

Владимир Вольфович Жириновский, в различные годы в своих интервью рассказывал о судьбе Украины из-за оккупации киевской власти США. По прошествии времени, его многие высказывания оказались пророческими, о чем есть множество подтверждений во всемирной сети Интернет. В феврале 2015 года Жириновский заявил, что война в Донбассе закончится после выборов президента США осенью 2016 года. По его мнению, окончание войны может случится из-за того, что в штатах победит кандидат с лозунгом мира.

Итак, 8 ноября 2016 года в США состоятся 58-е выборы президента США. На финишной прямой остались два кандидата: от Демократической партии Хиллари Клинтон и от Республиканской — Дональд Трамп. Разберемся же подробней, что это за люди и что от них можно ожидать.

Муж и жена — одна сатана

Хиллари Клинтон известна всему миру прежде всего из-за своего мужа Билла — 42-го президента США от Демократической партии. В свою очередь, сам глава семейства известен тем, что уничтожил Великую славянскую страну — Югославию. В 1999 году захватнические силы НАТО и так называемые «миротворческие силы» ООН устроили геноцид сербского народа, бомбя гражданское население братской нам страны. Цели той войны были идентичны целям захватчиков Украины. Это смена руководства государства и переориентация его на Запад. Также ликвидация Вооруженных сил Югославии, раздел Сербии и Черногории, создание нового государственного образования — Косово. Военная агрессия, которой руководил — Билл Клинтон и его подопечные генералы из НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года унесла жизни около 2000 сербов, включая 400 детей. Более 10000 человек были ранены, около 1000 пропали без вести. Военные преступники НАТО использовали в боеприпасах, скидываемых на мирные сербские города — радиоактивный объединенный уран. Что привело к трагическим последствиям в будущем, на зараженных землях люди начали массово умирать от рака. Как и в войне на Донбассе, неонацисты Евросоюза целенаправленно уничтожали именно гражданское население. Все это сопровождалось глобальной информационной ложью — миру было неизвестно, что США и НАТО убивают женщин и детей, а может просто неинтересно, так же, как и сейчас, когда украинско-фашистские захватчики убивают мирное население Донбасса.

Дела в Югославии все-таки грехи ее мужа, но что же из себя представляет сама Хиллари? На фоне других первых леди США, Клинтон была очень самостоятельна, хотя бы из-за того, что зарабатывала больше своего мужа, работая в различных коммерческих структурах, занимая ведущие позиции в советах директоров. Можно даже сказать, что Хиллари является женщиной диктатором, от чего было очень несладко ее мужу. Возможно, именно личные качества Хиллари послужили причиной всем известному конфликту с Моникой Левински.

В последний год президентства Билла, Хиллари начала строить самостоятельную политическую карьеру. Так, в 2000 году она решила стать сенатором от штата Нью-Йорк, а в 2006 году выиграла перевыборы.

Соединенные Штаты Америки известны на весь мир тем, что у руководства страны стоят одни и те же семейные кланы. Мир уже видел семейную преемственность в клане Бушей, когда Джордж Буш старший был президентом с 1989 по 1993 годы, а его сын с 2001 по 2009 годы.

Так, Хиллари в 2007 году решила продолжить семейную традицию и выдвинула свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии. Она надеялась стать первой в истории США — президентом женщиной. Но, не тут-то было. У нее появился серьезный конкурент от ее же Демократической партии — Барак Обама, который возжелал стать первым в США — президентом негром.

Интересным фактом является то, что в 2005 году (при президентстве американского ставленника Виктора Ющенко, кума Порошенко) Барак Обама посещал Донецк, где инспектировал Донецкий казенный завод химических изделий, где производили различные боеприпасы для гаубиц различных калибров и реактивных систем. К февралю 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот под патронатом США, на этом заводе начали лишь утилизироваться различные боеприпасы. В последствии подопечные Обамы из киевской хунты разбомбили этот завод в Куйбышевском районе столицы ДНР.

Известно, что за всеми политическими кланами стоят серьезные миллиардеры, которые отстаивают те или иные интересы. К примеру, отец Джорджа Буша старшего и дед младшего — Прескотт Буш, был директором банка Brown Brothers Harriman, через который отмывали деньги Адольф Гитлер и его подельники по нацистской Германии. Эта семейная преемственность очень показательна, учитывая, что и за всеми другими политиками первой величины стоят подобные кланы мировой закулисы.

В итоге, олигархичесие кланы, стоящие за Демократической партией, решили остановиться на единственном кандидате — Бараке Обаме. Осенью 2008 года представитель негроидной расы впервые победил на выборах президента США. Хиллари Клинтон в обмен на его поддержку получила пост главы Государственного департамента. Деятельность Хиллари на посту секретаря Госдепа запомнилась лишь тем, что она всячески способствовала разжиганию военных конфликтов по всему миру. В частности, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. За войной в Ливии стояла именно ее бесчеловечная позиция, когда из мирной процветающей страны американская «демократия» установила всеобщий беспредел. А когда террористы, поощряемые США, убили законного главу государства Муаммара Каддафи — Хиллари восприняла этот факт с нескрываемой радостью, громко смеясь и приговаривая: «Пришли, увидели, он умер». В настоящее время часть территории Ливии подконтрольна террористической группировке ИГИЛ. По сути, Хиллари Клинтон является главным двигателем развития терроризма в мире. Ее оппонент из Республиканской партии Дональд Трамп ее так и назвал: основателем террористического бандформирования ИГИЛ. После катастрофических последствий, к которым привела политика Хиллари в Ливии, Барак Обама — обеляя себя, сказал, что его главной ошибкой было — вторжение в Ливию. После этого, Обама уволил Клинтон с поста главы Госдепа США, изображая из себя невинную овечку. Вообще, как говорят мировые аналитики и здравый смысл -Хиллари Клинтон является ярким воплощением лжи в человеческом обличии, с дьявольской натурой, ибо ничего от Бога у нее нет и быть не может. Она человек войны, которая ведет мир к Третьей мировой войне, где возможно применение ядерного оружия и уничтожение сотен миллионов людей, если не миллиардов. Остается надеяться, что американский народ не уничтожил свои мозги химией из фастфудов и еще имеет хоть капельку здравого смысла.

Мирный миллиардер

Дональд Трамп — яркий антипод сумасшедшей Хиллари и судя по своей биографии и деятельности, является созидателем, а не разрушителем. Большинство людей имеют поверхностную информацию о Дональде, в той части, что он миллиардер и шоумен, который имеет строительный и развлекательный бизнес. Взглянув на его жизнь более детально, станет ясно, что этот человек способен кардинально изменить судьбу Донбасса и всего Русского мира.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии родился в Нью-Йорке в 1946 году. Его родители занимались недвижимостью и уже были миллионерами. Его отец Фред Трамп — потомок эмигрантов из Германии, которые перебрались в США еще в XIX веке. То есть, они не успели себя запятнать фашизмом, который начал процветать позднее под началом Гитлера. Его мама Мэри Маклауд — эмигрантка из Шотландии, люди в которой мечтают вырваться из Великобритании, также как жители Донбасса из Украины.

Молодой Трамп не стал «выдумывать велосипед» и продолжил родительский бизнес, всячески его развивая, постепенно входил в другие сферы деятельности. В частности, он является владельцем многих гольф-клубов, казино, ресторанов, бизнес-центров, медиа-активов, владеет правами на конкурс «Мисс мира», а также занимается многими другими сферами деятельности в мире спорта и развлечений. Трамп очень харизматичный человек с большим чувством юмора, который снимался в голливудских фильмах в эпизодических ролях. В его жизни нет места войне, он наслаждается жизнью, развлекаясь сам и развлекая других.

Если исходить из поговорки «муж и жена — одна сатана», то за свою немалую жизнь Дональд успел пропитаться духом своих трех жен. Две из которых — выходцы из Славянского мира. Первый раз он женился на Иване Зельничковой из Чехословацкого города Злин. У Иваны было целых 15 лет, чтобы очень хорошо просветить немецко-шотландского американца из Нью-Йорка, что такое славянское единство. Также Дональд знает не понаслышке, как государство может распадаться на несколько частей мирным путем, как Родина его первой жены на Чехию и Словакию. От первого брака у Трампа трое детей — два сына и дочка — Иванка. Имея дочь с таким именем, человек просто не может относиться враждебно к русским. Второй брак миллиардера был с американкой Марлой Мейплз, но продлился недолго, всего шесть лет. Третий раз Трамп женился на Меланье Кнавс из Югославии. Их брак длится уже 11 лет и, они продолжают жить вместе. А познакомились они в 1999 году, когда Билл Клинтон и НАТО уничтожали Белград. Но сама Меланья, была уже из другой страны — Словении, которая обрела свою независимость военным путем в 1991 году, из-за вмешательства Западного мира. Таким образом, Дональд Трамп благодаря своим родственным связям имеет огромное представление о том, как распадаются страны и как происходят конфликты руководимые из Госдепа США.

Взглянув на его семейные узы становится понятным, почему Трамп желает дружить с Россией, а также заявляет, что нынешняя Государственная администрация Соединенных Штатов Америки обманывает своих граждан во многих сферах. Хотя бы, в той части, что якобы Россия проявляет к ним и ко всему миру какую-то агрессию. Прежде всего, выбрав Трампа — граждане США выберут здравый смысл, которого в официальной политике Вашингтона давно нет, как внутренней, так и внешней.

Многие бы посчитали, что один Дональд Трамп не сможет ничего изменить в стервятническом поведении США, так как все равно на деятельность президента влияют многие олигархические кланы. Но, возможно, этот случай не пройдет с миллиардером, который по сути является диктатором, в хорошем смысле этого слова. Он попросил прощения у всех своих жен за то, что им пришлось терпеть его семейный авторитаризм, а Меланьи приходится терпеть по сей день. Названия компаний Дональда подтверждают эту версию — все они начинаются с его фамилии «Trump Golf», «Trump Hotels», «Trump Winery» и многие другие, которые входят в единый конгломерат «Trump Organization».

Судьба Донбасса и фашистской Украины

2017 год станет определяющим для судьбы всего мира, так как 20 января состоится инаугурация нового президента США. В зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома, в Киеве и Москве будут определяться настроения — скорбить или приветствовать. В случае избрания Хиллари Клинтон — грандиозных изменений действующей ситуации не предвидится. Возможно, преступники захватившие власть в Киеве решатся на эскалацию конфликта на Донбассе и предпримут попытку полномасштабной атаки на ДНР и ЛНР. Но, если победит Дональд Трамп, то поддержка киевской шоболы стремительно закончится. В тоже время, если с первого взгляда, кажется, что все проблемы Донбасса в таком случае будут решены, то если посмотреть на это немного глубже, то не все так радужно вырисовывается.

Трамп прежде всего заставит режим Порошенко выполнить все пункты Минских соглашений, в том числе об особом статусе ДНР и ЛНР, амнистии, снятии блокады, проведении выборов. В случае выполнения данных пунктов, ДНР и ЛНР обязаны отдать контроль за границей с Российской Федерацией Украине, и соответственно, сами республики и все жители вернутся под юрисдикцию ненавистной Украины. Восстание на Донбассе произошло не за то, чтобы прийти к тому, с чего начали, не желая подчиняться бандеровскому быдлу. Но не все так просто в выполнении этих пунктов Украиной. Для реализации всего комплекса так называемых мер, необходимо, чтобы за некоторые из них проголосовало конституционное большинство в количестве 300 депутатов Верховного Совета Украины. Сложно представить такое в нынешнем украинском парламенте, в котором сегодня большинство — откровенные украинские нацисты, желающие смерти Донбассу. Выходит, что Украина не сможет выполнить Минские соглашения даже при давлении президента Трампа.

В таком случае возникают вопросы: что дальше и как быть? Первое, что может быть — досрочные выборы в Верховный Совет. Но решат ли они что-то? Крым и Донбасс уже не дадут своих голосов и более-менее адекватным силам не удастся набрать даже простое большинство в 226 голосов, учитывая, что большинство населения страны «404» одурманены лживой пропагандой, распространяемой украинскими «СМИ».

После этого очень вероятно закрытие проекта «Украина», который придумали в Австро-Венгрии для ослабления Российской империи. Об этом неоднократно заявляли выходцы с Донбасса, которые сбежали со своей малой родины и другие здравомыслящие люди. Именно они являются главной движущей силой по возращению Донбасса на Украину. К примеру, даже такой ярый ненавистник режима Порошенко, как Иосиф Кобзон недавно сделал очень странное заявление: «Донбасс не хочет отдаляться от Украины. Но он хочет уважения, хочет определить свой статус на Украине. Если одумаются новые украинские правители, предоставят определенный статус Донбассу, он будет совершенно спокойно жить и работать». В этом заявлении Кобзона явно виднеется речь Рината Ахметова. Жителям Донбасса, которых три года убивает эта самая Украина, от которой они якобы не хотят отдаляться, остается только догадываться, по какой причине устами Народного артиста СССР говорит беглец Ахметов.

В тоже время, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай высказал другое мнение относительно судьбы Донбасса: «Не только ДНР и ЛНР войдут в состав России, но и вообще весь Донбасс, да и вся Новороссия. Донецк станет таким же российским городом, каковыми являются Москва, Петербург, Астрахань и любой другой город на нашей территории».

К грядущему изменению мирового порядка готовятся многие. К примеру, в 2017 году состоится Референдум о вхождении в состав Российской Федерации Южной Осетии. В начале сентября власти Приднестровья активизировались для изменения законодательной базы для приведения ее в порядок в соответствии со стандартами РФ, с целью вхождения в ее состав. Если Южная Осетия, имея общую границу с РФ имеет все шансы получить новую прописку, то Приднестровью придется ждать осуществления прогноза Бородая о Новороссии, из-за того, что ПМР имеет общую границу с Одесской областью, которая сейчас находится под оккупационным украинским режимом.

В любом случае, при старине Трампе возможны различные варианты решения проблем бывшего Советского Союза. Остается надеяться, что сами власти Российской Федерации не подведут миллионы русских людей, оказавшихся под гнетом врагов, при благоприятных внешнеполитических условиях. О том, что судьба когда-то великой страны зависит от государства из-за океана приходится говорить только с сожалением и надеждой, что немецко-шотландский американец сделает Русский мир наконец-то свободным.