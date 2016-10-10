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Минобразования Украины обязало педагогов школ и вузов общаться только на украинском языке

опубликовано Nvb2003 в Пнд, 10/10/2016 - 22:28 Новость: тема тэги гео
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Несмотря на объявленный Европейский курс, Украина продолжает уверено двигаться к построению тоталитарного полицейского государства, в котором нет места свободам и демократии. Министерство образования и науки (МОН) Украины, например, обязало педагогов всех учебных заведений общаться в течение дня только на украинском языке.
Ведомство разослало руководителям областных департаментов и управлений образования, а также во все учебные заведения Украины письмо с требованием использовать (преподавать и общаться) только государственный язык – украинский.
"В рабочее время в учебных заведениях с обучением на украинском языке научно-педагогическими, педагогическими работниками и другим персоналом используется украинский язык, а в учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств наряду с украинским языком - также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении", - говорится в разъяснении Минобразования.
Также в МОН порекомендовали активно привлекать детей и молодежь к различным учебно-воспитательным и культурно-просветительским мероприятиям, в рамках которых студентов и педагогов будут приучать к украинскому языку.
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Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"