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Саммит Украина-ЕС решит вопрос по безвизу для страны майдана

опубликовано vinodelov в Пнд, 10/10/2016 - 23:08 Новость: тема тэги гео
Украина ЕС

В Брюсселе 24 ноября состоится XVIII саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «В четверг 24 ноября Дональд Туск, председатель Европейского совета примет XVIII саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Петр Порошенко будет представлять Украину», — говорится в сообщении.

На саммите планируется обсудить либерализацию визового режима между Украиной и Евросоюзом, реализацию Минских договоренностей по Донбассу, борьбу с коррупцией на Украине и согласование плана реформ.

Ожидается, что итогом саммита станет совместный двусторонний документ, который отразит такие вопросы, волнующие официальный Киев, как безвизовый режим, перспективу вступления в силу Соглашения об ассоциации, продление санкций против России, макрофинансовую помощь Украине от Евросоюза и соглашение об общем авиационном пространстве.

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