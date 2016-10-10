Саммит Украина-ЕС решит вопрос по безвизу для страны майдана

В Брюсселе 24 ноября состоится XVIII саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «В четверг 24 ноября Дональд Туск, председатель Европейского совета примет XVIII саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Петр Порошенко будет представлять Украину», — говорится в сообщении.

На саммите планируется обсудить либерализацию визового режима между Украиной и Евросоюзом, реализацию Минских договоренностей по Донбассу, борьбу с коррупцией на Украине и согласование плана реформ.

Ожидается, что итогом саммита станет совместный двусторонний документ, который отразит такие вопросы, волнующие официальный Киев, как безвизовый режим, перспективу вступления в силу Соглашения об ассоциации, продление санкций против России, макрофинансовую помощь Украине от Евросоюза и соглашение об общем авиационном пространстве.