Очередная провокация

Очевидцы обнаружили в Сирии американский военный самолет F-18, покрашенный в рисунок российского камуфляжа. Не специалистам довольно трудно отличить этот F-18 от СУ-34. Особенно, если снимать его с земли на непрофессиональную камеру. Любопытно, что на хвосте американского самолета нанесена красная звезда. Единственным отличительным американским знаком на летательном аппарате является белая звезда на темном фоне, которая в принципе в случае надобности может быть легко закрашена.

Зачем американскому командованию потребовалось прибегать к такому примитивному методу введения в заблуждение очевидцев в зоне боевых действий? Вероятно, в рамках обеспечения неких разведывательных операций либо провокаций. Теоретически, это могут быть не только "ошибочные удары" по сирийской правительственной армии и ее союзникам, но и удары по гражданскому населению. Боевики со своими координаторами, конечно, подобную американскую авиацию с красными звездами, как могут, поддержат.

Раскраска своих самолетов по российским образцам и нанесение на свои машины чужих опознавательных знаков – это не военное преступление. А всего лишь, возможно, подготовка. Либо циничная демонстрация своих намерений.

Это доставило бы удовольствие американским зрителям, когда «российский самолет» «безуспешно» (или успешно) атаковал бы самолет западной коалиции. Ничего никому не надо было бы доказывать. Примерно также, как это произошло недавно с гуманитарным конвоем. Возможно, неспроста немцы временно перестали летать в Сирию, сославшись на недоработки и поломки в своих «Торнадо». Логично предположить, что немецкие разведывательные службы знают немного больше и конкретнее. Учитывая общую остроту момента в Сирии (и мире), не исключено, что им подсказали.