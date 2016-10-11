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О беспорядках в Эфиопии

опубликовано Артем Смолов в Втр, 11/10/2016 - 01:12 Статья: тема тэги гео
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Власти Эфиопии вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с массовыми беспорядками. Официальные источники эфиопского правительства сообщают о десятках погибших. Кроме того, нанесен ущерб предприятиям, чьи собственники в основном иностранцы. Акции протеста были инициированы двумя этническими группами оромо и амхара, которые составляют более 60% населения Эфиопии. Они недовольны тем, что власть в стране принадлежит представителям народности тиграи, которого по численности в 10 раз меньше.

Беспорядки начались в начале октября, "религиозный фестиваль" перерос в столкновения с полицией в регионе Оромия, южнее столицы Эфиопии. Оппозиция заявляет о более сотни погибших. Режим чрезвычайного положения введен эфиопским правительством на 6 месяцев.

Обратим внимание на карту и увидим, что дестабилизации подвергается регион и без того проблемный. Рядом находится нестабильный Судан и Сомали – страна известная своей перманентной гражданской войной, хронической нестабильностью и «туземными пиратами». Севернее расположен Йемен, страна, где ведется гражданская война с применением тяжелого оружия и авиации. Конфликт осложнен внешним вмешательством стран, претендующих на региональное лидерство. Таким образом, дестабилизация Эфиопии еще сильнее зону войны и политического хаоса расширит.

Кому это выгодно? Только не самим эфиопам. Впрочем, некоторые в Африке и на Ближнем востоке все еще полагают, что гражданская война - это "окно возможностей". Для тех, кто выживет. Это действительно окно возможностей. Для политики неоколониализма. Одним словом, "разделяй и властвуй".

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