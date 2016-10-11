Сводка событий в Сирии за 10 октября 2016 года

США игнорируют предложение России по отводу подразделений сирийских войск и оппозиционных сил от дороги Кастелло для обеспечения доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом. «Американские партнеры, по сути, отказываются от того, чтобы это сделать: то ли не могут этого сделать, то ли по каким-то причинам не хотят», — отметил глава государства.

Президент Турции Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным проблему сирийского урегулирования. В ходе беседы стороны затронули вопрос сотрудничества в операции «Щит Евфрата» и оказание гуманитарной помощи жителям Алеппо. Обе стороны выступили за скорейшее прекращение кровопролития в Сирии. «Мы в России считаем, что как можно быстрее нужно перейти к политическому процессу урегулирования, - отметил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Эрдоганом, с которым обсуждалась проблематика Сирии. - Полагаем, что все, кто действительно хочет мира, должны поддержать эти предложения».

Премьер-министр Турции Йылдырым заявил, что позиции Москвы и Анкары по Сирии сблизились. «Наши позиции сблизились. Например, Россия считает наши действия в рамках операции "Щит Евфрата" разумными и справедливыми. Следовательно, можно сказать, что в рамках процесса нормализации отношений после кризиса с самолетом, по сравнению с прошлым, наши позиции по ряду региональных проблем существенно сблизились»,— сказал Йылдырым.

Также он сказал, что Турция видит свою роль в сплочении России, США и Ирана для урегулирования сирийского конфликта. «Роль Турции заключается в том, чтобы объединить, сплотить Россию, США и Иран. К тому процессу может быть также подключена и Саудовская Аравия. И, таким образом, остановить кровопролитие в регионе и предотвратить гибель невинных, беззащитных людей. Мы прилагаем усилия для того, чтобы добиться этого»,— разъяснил турецкий премьер.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва сохраняет открытость для сотрудничества с Вашингтоном по Сирии во всех форматах. «У нас открытая позиция для сотрудничества во всех форматах — в старых, в новых. Дело за американцами. И отвечать на вопрос, что осталось, должны американцы, а не мы, потому что мы ничего не прерывали»,— заявил Лавров.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал высказывание главы оборонного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о действиях России в Сирии. По его словам, результаты действий ВКС РФ известны, а чего добилась там Британия — непонятно.

Выступая на телеканале Би-би-си, Фэллон заявил, что Россия «решительно настроена продлить эту гражданскую войну в Сирии», а Москву нужно «привлечь к ответственности за ее действия в Алеппо».

Конашенков ответил, что «прежде, чем пускаться в маловразумительные рассуждения о якобы ответственности России за ситуацию в Сирии и, в частности, в Алеппо, необходимо задуматься, а что же сделано самой Великобританией в этой несчастной стране?».

«Сколько благодаря Великобритании населенных пунктов вернулось к мирной жизни, сколько фунтов гуманитарной помощи доставлено сирийцам, сколько квадратных футов территории освобождено вашей страной от террористов?» — обратился Конашенков к главе британского Минобороны.

Среди известных результатов действий России в Сирии Конашенков назвал растущее каждый день число освобожденных населенных пунктов, тысячи тонн гумпомощи и квадратных километров территории, освобожденной от «Исламского государства».

«Где была Великобритания, когда ИГИЛ почти дошел до берегов Средиземного моря, едва не превратив Сирию в террористический халифат, как это произошло вашими стараниями в Ливии?» — задался он вопросом. Конашенков заявил, что Великобритания раньше «хозяйничала в небе Сирии». Так кого же надо призывать к ответственности за порождение и потворство ИГИЛ и филиала «Аль-Каиды» — «Джабхат ан-Нусры», с которыми результативно борются сегодня российские ВКС?» — добавил представитель Минобороны.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 760. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (29), Дамаск (14), Латакия (1) и Хама (3).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Россия разместит в сирийском городе Тартус на постоянной основе военно-морскую базу. Об этом сообщил статс-секретарь-заместитель министра обороны России Николай Панков. «В Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы», — сказал он на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

Создание постоянной военно-морской базы России в Тартусе усилит боеспособность местных ВС и ускорит победу над террористами, заявил руководитель отдела информации политуправления сирийской армии бригадный генерал Самир Сулейман.

МИД Германии предлагает объединить французский и российский проекты резолюций СБ ООН по Сирии, чтобы положить конец боям вокруг Алеппо. Об этом заявила заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства страны Завсан Шебли. «Речь идет о том, чтобы найти возможность оба проекта поженить, сделать один, который бы нашел поддержку в СБ ООН, и мы, наконец, смогли положить конец аду в Сирии»,— заявила Шебли.

Продолжение политического диалога по Сирии является абсолютно необходимым, заявила 10 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По словам Могерини, ЕС всегда выступал за политическое решение сирийского конфликта, поэтому важно создать пространство для переговоров.

Она добавила, что в настоящее время готовится совещание на уровне министров иностранных дел ЕС, на котором будут рассматриваться возможные решения для продолжения диалога. Могерини также отметила, что соглашение с Турцией по мигрантам работает и важно, чтобы оно было полностью выполнено.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что считает необходимым продлить действующие санкции против России, в том числе из-за ситуации в Сирии. «Насколько вы знаете, мы продлили наши санкции в июне, с июня до сих пор ничего не изменилось. На самом деле, ситуация стала хуже, если мы посмотрим, что россияне делают в Алеппо в Сирии»,– заявил Туск. Он заявил, что «некоторые европейские политики продемонстрировали типичное западноевропейское заблуждение, когда они пригласили Россию в Сирию, чтобы решить проблему в Сирии». «Теперь у нас новая проблема. Я думаю, я не должен подробно описывать ситуацию в Алеппо. Но для меня очевидно, что сегодня единственный путь – это продлить санкции против России, иначе это будет капитуляцией»,– сказал председатель Евросовета.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун заявил в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, что из-за ошибок сирийского президента Башара Асада погибли свыше 300 тысяч людей.

По словам Пан Ги Муна, Асад виноват в том, что «не смог проявить себя как лидер». Генсек ООН также призвал главу Госдепа США Джона Керри и Москву «восстановить режим прекращения огня», чтобы сотрудники организации могли доставить «жизненно необходимую гуманитарную помощь». Пан Ги Мун уточнил, что в помощи ООН нуждаются сейчас по меньшей мере 5 миллионов сирийцев, находящихся в труднодоступных или осажденных районах.

Генсек ООН признал, что организации следовало раньше озаботиться решением проблемы Алеппо, где сейчас сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация. При этом он заверил, что в настоящее время возглавляемая им организация делает все от нее зависящее для урегулирования кризиса в Алеппо, и «вопрос о будущем одного человека — Башара Асада — не должен быть препятствием для этого процесса»

Самолеты ВВС США, действующие в составе коалиции в Сирии, перекрашивают в цвета российских ВКС (Фото 2). Как сообщают СМИ, работы начались после разговора американского госсекретаря с представителями сирийской "оппозиции", во время которого Джон Керри попросил предоставить видео доказательства "российских преступлений против мирного населения".

Информация стала достоянием общественности благодаря "утечке" аудиозаписи. Джон Керри интересуется у "оппозиционеров", есть ли у них видеоматериалы, подтверждающие эти факты. Ответ арабской стороны прозвучал неразборчиво. "Итак, я могу сказать, что у нас куча видео страшных жертв этих атак, но они нам не помогают. Нам нужны съемки реальных самолетов и оружия. В интернете полно такого видео, но подлинность его установить невозможно. Нам сейчас поможет съемка реального самолета", – подвел итог встречи госсекретарь США.

Хиллари Клинтон в ходе предвыборных дебатов в Сент-Луисе потребовала привлечь к ответу сирийский режим «и его российских покровителей» за якобы совершенные ими военные преступления. Согласно мнению Клинтон, российские военные собираются уничтожить Алеппо и сирийских повстанцев, которые сопротивляются режиму президента Сирии Башара Асада. «Они не уделяют внимания "Исламскому государству", они заинтересованы в сохранении Асада у власти»,— объяснила она.

«Я выступаю за создание бесполетных зон, зон безопасности, нам нужно оказать давление на россиян»,— добавила Клинтон. Она обвинила Россию в «амбициозности и агрессивности», но заверила, что готова сотрудничать. «Там, где мы сможем сотрудничать с Россией — хорошо, я делала это, работая госсекретарем США»,— уточнила она.

Кандидат призвала к расследованию в отношении Сирии и России. «Я поддерживаю проведение расследования преступлений, военных преступлений, совершенных сирийцами и россиянами, и я постараюсь привлечь их к ответственности»,— заявила Клинтон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии, передает France Inter. «Мы не согласны с действиями России, атакуя Алеппо. Франция как никогда ранее привержена сохранению населения города», — заявил министр. Он также заметил, что если встреча президентов Франции и России Франсуа Олланда и Владимира Путина все же состоится, то Олланд «не будет обмениваться любезностями». Жан-Марк Эйро при этом признал, что Россия является партнером Франции, хотя в позициях двух стран и есть «серьезные разногласия».

Алеппо. Беженцам из районов восточного Алеппо произведена выдача хлеба, общей массой 600 кг.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб и квартал Эль-Машарка в городе Алеппо.

Прочие боевики, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенные пункты - Шурфа, Ансар, Караси, Сабакия и Эль-Хадер, кварталы в городе Алеппо – Баб-эль-Хадид, Рамуси, Хай-эль-Ансари, Лерамон, станцию сотовой связи «Сириятел», а также позиции правительственных войск в районе квартала «1070», военной академии Эль-Асад, цементного завода, торгового центра «Кастелло», КПП №1 дороги «Кастелло» и населенного пункта Биньямин.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская армия совместно с отрядом ополчения уничтожили командный пункт террористов в н.п. Халса в 19 км к югу от Алеппо.

Сирийская Арабская армия и отряды Лива Аль-Кудс, продолжили наступление на востоке Алеппо в районах Al-'Oweija и Jandoul Roundabout.

102-я бригада Республиканской гвардии САА взяла Таль Сифан.

ВВС САР нанесли авиаудары по позициям боевиков в районах Шейх-Саид и Кабатан Аль-Джебаль.

Боевики ИГ безуспешно атаковали несколько населенных пунктов, расположенных к северу от военного аэропорта Кувейрис.

Боевики, участвующие в проводимой совместно с турецкими войсками операции «Щит Евфрата», при поддержке ВВС Турции, успешно атаковали боевиков ИГ севернее Саурана, расположенного юго-западнее погранперехода Ар-Раи и захватили н.п. Барагида, Аль-Бала, Кафр-Гана, Аль-Файрузия, Газели, Шейх-Риха, Яхмули и Тукли (Фото 3).

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу, автомобиль и боевую позицию ИГ.

Идлиб. Несколько боевиков «Ахрар-аш-Шам» убиты и десятки получили ранения вследствие взрыва заминированного автомобиля у КПП города Серакиб.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Сленфа.

Джихадистские группировки «Джабхат Ансар-ад-Дин», «Файлак-аш-Шам», «Джабхат Фатх-аш-Шам» и ряд других, после массированной артподготовки, начали наступление на позиции Сирийской Арабской Армии в Курдских горах (Джабаль аль-Акрад). Сирийские СМИ сообщают, что атаки отбиты, боевики сообщают, что им удалось захватить несколько населенных пунктов, продвинувшись в двух районах.

Хама. Жителям населенного пункта Кафер-Бухуми передано 1,2 тонны гуманитарных грузов.

Военизированными формированиями террористических группировок обстреляны населенные пункты Махарда, Тарфави и позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария.

САА отразила нападение боевиков на н.п. Kubbariyah.

Хомс. Отмечены боестолкновения в районе Тельбиса в н.п. Айн-Хусейн и Ас-Саан Аль-Дженуби.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила штаб-квартиру ИГ.

Дамаск. Обстрелам боевиков подверглись населенные пункты Блелие, Бахария и Хауш-Насри, позиции правительственных войск в населенных пунктах Джобар и Хауш-Эль-Фара, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, ферма и больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума, спортивная площадка и средняя школа в населенном пункте Джобар.

Завершен ремонт водопровода «Барада», разрушенного террористами.

Проправительственные силы перешли в наступление на н.п. Рейхан, на окраинах которого идут ожесточенные бои.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд и в районе площади Бусра.

Кунейтра. Отмечено боестолкновение в населённом пункте Джеббата Аль-Хашаб.

Сувейда. Отражена атака боевиков на н.п. Хирбет–Саад.

Отмечено боестолкновение в районе Тель-Ушейхаб.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу, три боевые позиции и транспортное средство ИГ.

Дейр-эз-Зор. В окрестностях аэродрома и района Панорама идут ожесточенные бои.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила четыре маршрута поставок ИГ. У города Абу-Камаль - два пути снабжения ИГ