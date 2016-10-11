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Главная Украина выйдет из ряда соглашений в рамках СНГ опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 12:33 Новость: тема тэги гео Как заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, Украина будет пытаться с минимальными для себя потерями выйти из ряда соглашений в рамках СНГ, которые не нужны украинскому государству.

"Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы достойно, но с минимальными потерями для граждан Украины выйти из тех соглашений, которые не нужны, и, возможно, сохранить механизмы, которые нужны, например, о пенсионном обеспечении", - сказал он.

Макеев отметил, что действующими останутся только те соглашения, которые "будут работать на Украину".

"Это и не платить взносы, и не участвовать в процессе выработки каких-либо решений, которые не касаются интересов Украины и граждан Украины. Это оставить силу только тех соглашений, которые работают на Украину", - добавил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее