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Главная Украинские нациоалисты и радикалы прведут массовые шествия в Киеве опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 12:58 Новость: тема тэги гео 14 октября, в центре Киева украинские националисты планируют провести ряд массовых акций, направленных на пропаганду войны и национализма. В акциях примут участие члены так называемого гражданского корпуса «Азов», во главе с командиром одноименного нацистского батальона Андреем Билецким, националисты от радикально-националистической партии «Свобода», кроме того, акцию в поддержку политзаключенных проведет Надежда Савченко.

Ожидается участие не менее 10 тысяч человек. По данным украинских СМИ, лидер украинских фашистов Андрей Билецкий планирует в этот день объявить трансформацию ГК «Азов» в политическую партию под политическим покровительством главы украинского МВД Арсена Авакова. Название, скорее всего, сменят на «Патриоты Украины», а девизом сделают посыл о необходимости продолжения военных действий в Донбассе. Акция «Азова» пройдет под лозунгом «Капитуляция - выбор власти, но не твой». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее