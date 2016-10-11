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Главная Три человека погибли, пятеро ранены в результате обстрелов ВСУ села Саханка опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 13:05 Новость: тема тэги гео Три человека погибли, еще пятеро ранены за последние трое суток в районе села Саханка на юге ДНР в результате актов агрессии ВСУ. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За трое суток в Саханке и ее окрестностях пятеро гражданских ранены, один погиб. Кроме того, убиты двое военнослужащих и один попал в плен», — сказал заместитель командущего.

Ранее сегодня Басурин заявлял, что украинские силовики за минувшие сутки 462 раза открывали огонь по прифронтовым территориям Донецкой Народной Республики. По имеющимся данным, при ночных обстрелах со стороны украинских силовиков в селе Саханка на юге Республики повреждено пять домов. Также в Саханке и соседнем селе Ленинское пострадали две женщины, одна из них от полученных ранений скончалась в больнице. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее