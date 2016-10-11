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Кабмин Украины начал работу с сообщения о чрезвычайном происшествии

опубликовано alex1943 в Втр, 11/10/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео
obwal
Открывая сегодня заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в городе Василькове Киевской области обвалилась стена школы. "В городе Васильков произошло обрушение, обрушение стены школы. Слава Богу, что, по предоставленной мне только информации ГСЧС, дети и коллектив школы не пострадали... Слава Богу, что все без потерь... Хочу еще раз подчеркнуть, что по предоставленной мне информации жертв и пострадавших нет", - сказал Гройсман.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят эвакуацию школьников и учителей средней школы № 6 в г. Васильков, где утром произошел обвал стены.

"11 октября около 10:00 в г. Васильков в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1 по 3 этажи и перекрытия учебных помещений. Проводится эвакуация. Причина разрушения устанавливается", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС. По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших в результате разрушения стены нет. На месте происшествия работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС Украины.

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