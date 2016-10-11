Франция и Россия на грани: состоится ли встреча Олланда и Путина?

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии. Министр высказался о готовящемся визите Путина в Париж 19 октября, где он посетит открытие Российского духовного центра так, что если встреча Франсуа Олланда и Владимира Путина состоится, то Олланд «не будет обмениваться любезностями». Произойдет ли в итоге встреча президентов Франции и России и зачем Олланду нужно так яро отстаивать американскую точку зрения?

Дмитрий де Кошко, французский журналист: «Обычно, он, к сожалению, совсем на позициях Америки, и в общем-то, это полное отрицание традиционных интересов дипломатии Франции, которые у нас со времен де Голля. Сейчас протестовать против того, что кто-то воюет против исламистов, конечно, ни на что не похоже. Теперь, приедет ли президент Путин во Францию, это тоже еще вопрос, хотя, кажется, не отменяют. И с этой точки зрения, я сказал бы, что это довольно важно. Потому что, давление, чтобы отменили поездку президенту Путину, довольно сильное здесь. Я бы не сказал, что французы в большинстве русофобы. То есть, не смотря на кампании СМИ против России, думаю, что все-таки на общественном мнении это как-то не очень срабатывает. И поэтому, они, может быть, будут более осторожные, и поэтому, может быть, и не отменяют визит».