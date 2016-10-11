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Главная Большинство вынужденных переселенцев с Донбасса в Украине находятся на грани нищеты опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 13:24 Новость: тема тэги гео Большинство вынужденных переселенцев с Донбасса в Украине находятся почти на черте бедности. Об этом заявил гендиректор Международной организации по миграции (МОМ) Уильям Лейси Свинг.

"Только около 43 процентов внутренне перемещенных лиц получают регулярные доходы от зарплаты, еще 18 процентов имеют частичную занятость. Многие переселенцы до сих пор зависят от социальных выплат, при этом цены за аренду жилья для них высоки. Большинство семей внутренне перемещенных лиц в Украине живут на 1,4 тыс. гривен (около 54 долларов) на человека в месяц, что близко к черте бедности", - сказал Свинг.

Он отметил, что "улаживание вопроса с выплатами внутренним переселенцам" является одним из условий со стороны ЕС Украине для выделения 600 млн. евро в рамках второго транша программы макрофинансовой помощи. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее