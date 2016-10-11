В Луганской народной республике обнаружили несколько схронов с оружием и взрывчаткой

Во вторник, 11 октября, в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщили, что полицейские Луганской народной республики обнаружили около 90 килограммов аммонитовых шашек у линии соприкосновения в Донбассе. "Вдоль автодороги город Кировск – поселок Фрунзе, на расстоянии 4,5 метра от дорожного полотна, обнаружены 33 полиэтиленовые упаковки с аммонитовыми шашками… общим весом 87 килограммов", — сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, все боеприпасы изъяты, никто не пострадал. В ЦОС сообщили, что помимо этого на прошедшей неделе правоохранителями были выявлены тайники с патронами и минами.

"В районе склада неподалеку от одного из предприятий в Луганске обнаружено и изъято два цинковых ящика, в которых находились патроны калибра 5,45 миллиметра в количестве 2,16 тысячи штук… В лесополосе (Свердловского района, — ред.), обнаружена и изъята 41 минометная мина калибра 82 миллиметра", — добавили в министерстве. В ведомстве отметили, что изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, проводится проверка.