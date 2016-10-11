Главная

В Луганской народной республике обнаружили несколько схронов с оружием и взрывчаткой

опубликовано alex1943 в Втр, 11/10/2016 - 13:48 Новость: тема тэги гео
Patron_amm
Во вторник, 11 октября, в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщили, что полицейские Луганской народной республики обнаружили около 90 килограммов аммонитовых шашек у линии соприкосновения в Донбассе. "Вдоль автодороги город Кировск – поселок Фрунзе, на расстоянии 4,5 метра от дорожного полотна, обнаружены 33 полиэтиленовые упаковки с аммонитовыми шашками… общим весом 87 килограммов", — сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, все боеприпасы изъяты, никто не пострадал. В ЦОС сообщили, что помимо этого на прошедшей неделе правоохранителями были выявлены тайники с патронами и минами.

"В районе склада неподалеку от одного из предприятий в Луганске обнаружено и изъято два цинковых ящика, в которых находились патроны калибра 5,45 миллиметра в количестве 2,16 тысячи штук… В лесополосе (Свердловского района, — ред.), обнаружена и изъята 41 минометная мина калибра 82 миллиметра", — добавили в министерстве. В ведомстве отметили, что изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, проводится проверка.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет