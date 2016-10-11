Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать силы и средства в зоне так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что действия руководства ВСУ говорят о нежелании Украины решить конфликт на Донбассе мирным путем.

"Противник продолжает усиливать свою группировку в зоне так называемой "АТО", – подчеркнул Марочко.

"Так, 9 октября из Северодонецка в направлении населенного пункта Новоайдар наблюдалось передвижение колонны военной техники противника в количестве 70 единиц. Из них: автомобильная техника – до 40 единиц, топливозаправщиков – 10 единиц, полевых кухонь – до восьми единиц, автобусов с личным составом – пять единиц, командно-штабных машин – три единицы, самоходно-артиллерийских установок на тралах – две единицы, внедорожников с установленными на них крупнокалиберными пулеметами – пять единиц, БМП-2 – до 10 единиц", – рассказал представитель Народной милиции.

"Анализируя полученную информацию, можно предположить, что осуществляется отвод 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины на прежнее место дислокации в район населенного пункта Счастье", – добавил он.

Марочко сообщил, что, кроме того, ВСУ продолжают нарушать условия пребывания военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями.

"Так, по информации, полученной от местных жителей, в населенном пункте Счастье на территории ТЭС находится военная техника вооруженных сил Украины: РСЗО БМ-21 "Град" – три единицы; БМП-2 – пять единиц; БМП-1 – две единицы; БТР-80 – семь единиц", – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

"Несмотря на очевидные факты нарушения Минских договоренностей украинской стороной, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предпочитают их не замечать, тем самым проводя политику двойных стандартов", – подчеркнул он.