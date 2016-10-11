Брифинг представителей Государственного таможенного комитета ЛНР

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР за 9 месяцев 2016 года завели 106 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 20 млн рублей. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил заместитель директора департамента борьбы с контрабандой (ДБК) и нарушениями таможенных правил (НТП) ГТК ЛНР Александр Кравченко.

"За 9 месяцев 2016 года сотрудниками ГТК ЛНР самостоятельно, а также совместно с правоохранительными органами Республики, выявлены факты нарушения законодательства, по которым заведено 106 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 20 млн рублей", - сообщил он.

При этом замдиректора департамента отметил, что за аналогичный период 2015 года было заведено всего 22 подобных дела на сумму более 8 млн рублей.

"То есть показатели по сравнению с прошлым годом увеличились в пять раз, и это говорит об увеличении эффективности в борьбе с контрабандой", - пояснил он.

"За 9 месяцев 2016 года изъяты предметы правонарушения: спирт – около 8 тонн на общую сумму 1,4 млн руб.; табачные изделия – около 30 тыс. пачек на сумму 1,2 млн рублей; алкогольные напитки – 1 тыс. 170 литров на сумму более 90 тыс. рублей; продукты питания в ассортименте на сумму более 1 млн рублей; медикаменты и изделия медицинского назначения на сумму около 2,2 млн рублей; одежда, обувь на общую сумму более 9 млн руб.", - уточнил Кравченко.

Также он отметил, что сотрудники Госкомтаможни изъяли автозапчасти и комплектующие к автомобилям на общую сумму боле 1,5 млн руб.; 10 тонн горюче-смазочных материалов на 350 тыс. руб. и другие промтовары на общую сумму около 3 млн руб.

"Более 77% от выявленных нарушений таможенных правил составляют правонарушения, связанные с незаконным перемещением товаров, выявлены в приграничных районах Республики в непосредственной близости от границы с РФ", - пояснил замдиректора.