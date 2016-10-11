Партнеры















Мы в соцсетях

Главная МИД Украины заявил, что введение визового режима с Россией приведет к бегству граждан из страны опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 14:13 Новость: тема тэги гео Директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства Алексей Макеев сообщил сегодня, что в МИД Украины уверены в нецелесообразности введения визового режима с Россией, так как это решение приведет к бегству украинцев из государства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве уверены, что российские власти примут ответные меры, и граждане Украины будут вынуждены получать визы. Алексей Макеев подчеркнул, что миллионы украинцев, работающих в России, столкнутся с проблемами, так как их могут вынудить возвратиться в Украину для получения рабочей визы, а после — для получения разрешения на трудоустройство.

Кроме этого, Россия может предложить работающим гражданам Украины российское гражданство. Дипломат не исключил, что идея введения визового режима на самом деле направлена на том, чтобы Украина потеряла существенное количество украинских граждан.

Напомним, что в августе 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что киевские власти готовы обсудить вопрос относительно введения визового режима с Россией. Спикер парламента Украины Андрей Парубий также выступил с предложением вынести на обсуждение вопрос, касающийся введения ограничений на перемещение украинцев и россиян через границу. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее