Дети на Тернопольщине массово подхватили экзотический вирус Коксаки

Тернопольчане в соцсетях пишут об экзотическом вирусе — Коксаки, который поражает детей. Обнаружили болезнь в районном городке Хоросткове. Там заболели более 30 воспитанников детсада. Медики уверяют, что ситуация контролируется и эпидемии в области нет.

Забили тревогу из-за болезни детей в Хоросткове родители. Малыши массово страдали кишечными инфекциями, на коже появилась сыпь. Когда у детей начали слезать ногти на руках и ногах, это здорово напугало их родных.

В конце прошлой недели в садик таки вызвали бригаду эпидемиологов. Медкомиссия осмотрела детей и уже установила диагноз. По данным медиков, выпадение ногтей — следствие перенесенного вирусного заболевания.

«По результатам обследований, 32 ребенка, которых осмотрели специалисты, перенесли энтеровирусные инфекции. Это заболевания, вызываемые большим количеством возбудителей, среди них и вирус Коксаки. Они имеют много клинических проявлений. Это острые кишечные расстройства, высыпания на коже и слизистых, респираторные заболевания», — рассказала заведующая отделом эпиднадзора Тернопольского областного лабораторного центра Мария Павельева.

Воспитанники садика, где обнаружили болезнь, сейчас чувствуют себя хорошо. Поэтому закрывать заведение на карантин пока не планируют. Врачи вовремя не поставили диагноз, поэтому болезнь получила массовое распространение, говорят эпидемиологи.

«Дети заболели еще летом, а теперь у них проявились остаточные явления болезни. Вовремя не поставили диагноз, дети посещали дошкольное учреждение, заражали друг друга», — отметила Мария Павельева.

Тернопольчане в соцсетях пишут, что вирус уже добрался до областного центра. При этом жалуются, что не все врачи точно устанавливают диагноз.

«В Тернополе сейчас эпидемия вируса Коксаки. Не лечится, надо переболеть. Ошибочно могут ставить диагноз „стоматит“ и его лечить. Очень заразное. Лишний раз не посещайте людных мест и обязательно мыть часто руки, особенно это касается детей», — написал на своей странице в соцсетях тернопольчанин Святослав Журовский.

В областном лабораторном центре подтверждают, что дети болеют и в Тернополе. Однако уверяют: эпидемии этой инфекции, в частности, вируса Коксаки, в городе нет. Говорят, заболевание редкое, однако его наблюдают ежегодно.

Вирус Коксаки распространен в Корее, Турции, Испании и других странах. Поражает недуг и взрослых, однако больше всего рискуют заболеть дети от 3 до 10 лет.