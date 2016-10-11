Общественные активисты на Украине: Когда донорской крови в одной больнице не хватает, в другой — ее выливают

На Украине назрела необходимость реформы центров донорства крови. Ведь из-за низкого уровня координации между такими центрами и рыхлое законодательство, литры донорской крови утилизируют в то время, как в других медицинских учреждениях откладывают операции из-за ее нехватки.

Об этом сегодня во Львове рассказала руководитель проекта «Кровь новостей-новости крови» Леся Ярошенко, который реализуют Ассоциация «Общее пространство» и ВМОО «Ассоциация молодых доноров Украины».

Общественные активисты в рамках визита во Львов предложили сдать кровь студентам медицинского университета. На предложение согласились 15 будущих врачей, из них стать донорами смогли менее 10.

«С донорством ситуация сложная, на Украине не хватает координации и рекрутинга доноров. Простой пример: если в одном учреждении дефицит донорской крови, а в другой профицит, то в одной людям откладывать какие-то процедуры, операции и это обязанность родственников, больных или общественных организаций обеспечить больницу кровью. То в других, где есть профицит, лишнюю кровь утилизируют, что порой стоит дороже, чем заготовить. Медицинские учреждения разного подчинения не могут обмениваться не только кровью, компонентами, но даже информацией», — говорит Юлия Новобранец, координатор проектов ВМОО «Ассоциация молодых доноров Украины».