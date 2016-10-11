Смещение правительств с использованием терроризма стало практикой в международной политике

Такое мнение высказал заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов на седьмом Сяншаньском форуме по безопасности во вторник в Пекине. По словам замминистра, власти некоторых стран открыто стремятся диктовать свою волю и навязывают "свои псевдодемократические ценности" и беспрецедентная вспышка террористической активности в Северной Африке и на Ближнем Восток, которая подпитывается извне является тому подтверждением.

"В последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного всплеска террористической активности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Среди причин этой ситуации - использование некоторыми государствами радикальных группировок в политических целях для вмешательства во внутренние дела стран, для дестабилизации и смещения неугодных правительств".

Большое количество боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) составляют выходцы из государств Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), их возвращение на родину чревато всплеском здесь террористической активности, предупредил замминистра обороны.

"Немалая доля боевиков ИГИЛ была рекрутирована из стран АТР. Эмиссары "Исламского государства" вербуют сторонников из числа местных экстремистских группировок для отправки на Ближний Восток и в Северную Африку. Не вызывает сомнений, что их возвращение на родину приведет к увеличению террористической активности в АТР", - сказал Антонов.

Наращивание взаимодействия в антитеррористической борьбе в Минобороны РФ считают одним из приоритетов в обеспечении комплексной безопасности в регионе, отметил Антонов.

"Вот почему мы высоко оцениваем договоренности со странами АСЕАН, закрепленные в итоговых документах Сочинского саммита, о противодействии традиционным и новым вызовам в сфере безопасности, о борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, а также с насильственным экстремизмом и радикализацией", - сказал Антонов.

Конфликтный потенциал в мире нарастает, несмотря на усилия большинства стран укрепить глобальную и региональную безопасность. "Большинство стран мира делает все возможное для установления мира и укрепления глобальной и региональной безопасности. Однако преодолеть тенденцию нарастания конфликтного потенциала в международных отношениях не получается", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "ряд международных механизмов, призванных смягчать кризисные явления, пробуксовывает". "Дестабилизация охватывает регионы, которые еще вчера были благополучными", - сказал Антонов.

По его оценке, "обострение кризиса в международных отношениях срывает маски с правительств некоторых стран, которые открыто стремятся диктовать свою волю, навязывают свои псевдодемократические ценности". "Разговор простой: не согласен - получи санкции. Проводишь независимую политику - наши военные придут и поправят тебя", - заявил Антонов.

Сегодня, отметил он, "как никогда востребованы новые идеи по формированию международной системы равной и неделимой безопасности, основанной на международном праве при учете законных интересов всех стран". "Необходимо изменить философию мышления, надо прекратить попытки навязывать международному сообществу свою волю с помощью экономического и политического диктата и военной силы", - сказал замминистра. Новые угрозы и вызовы, главным из которых является международный терроризм, отметил Антонов, требуют объединения сил и средств.

Он призвал всех участников конференции реализовать на практике инициативу президента России Владимира Путина о создании единого, широкого и легитимного международного фронта борьбы с терроризмом. Последние террористические акты во всех регионах мира, сказал Антонов, подтверждают правоту тезиса, что "попытка создать островки безопасности иллюзорна".