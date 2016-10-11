На Ровенщине продолжаются нападения и ограбления храмов УПЦ Московского патриархата

На сайте УПЦ Московского патриархата было опубликовано обращение Митрополита Сарненского и Полесского Анатолия к президенту Украины с просьбой обратить внимание на криминальную ситуацию в Ровенской области и защитить храмы и верующих УПЦ в этом регионе.

По данным Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата, в ночь на 11 октября в Ровенской области неизвестные ограбили храмы в селах Каменка и Моквин Березновского района, а также в селе Щекичин Корецкого района. Злоумышленники вынесли церковные кассы и осквернили места священнодействий. Всего в ночь на вторник было ограблено три храма.

Митрополит Анатолий заявил, что за прошлый год на территории Ровенской области было совершено более 20 актов вандализма и ограблений храмов.

"Обращаюсь к президенту Украины (Петру) Порошенко: прошу обратить внимание на криминальную ситуацию в Ровенский области и защитить храмы и верующих Украинской православной церкви от боли и страданий, которые испытывают граждане Украины от совершенных преступлений. Считаю, что на территории области действует преступная группа, которая за одну ночь может ограбить сразу три храма", — говорится в заявлении главы Сарненской епархии.

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ Киевсеого патриархата. Однако, ни одного серьёзного расследования по фактам захвата и осквернения проведено властью не было.