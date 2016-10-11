Главная

На Полтавщине нашли свалку использованных ртутных ламп со Львова

опубликовано vinodelov в Втр, 11/10/2016 - 16:37 Новость: тема тэги гео

На Полтавщине использованные ртутные лампы выгрузили на территории бывшего химического склада Балясненского сельсовета. Они были завернуты в львовские газеты, кроме того, среди упаковки нашли и сопроводительные документы на мусор, который транспортировали из Львова в Черновцы. Местные жители бьют тревогу: опасные отходы могут ухудшить состояние здоровья населения сразу нескольких соседних сел.

Первыми свалку использованных ртутных ламп заметили охранники одного из местных предприятий. Люди догадываются: хлама столько, что, вероятно, его завозили сразу несколькими грузовиками.

«Когда я приехал и увидел, сколько здесь выброшенного хлама, ужаснулся. Рядом — живут люди, обрабатываются поля. Это же невозможно так», — возмущается директор производственного подразделения Владимир Шаповал.

Новость о находке сразу же разнеслась соседними селами. Люди боятся, что во время осенних дождей, ртуть попадет в воду. Ведь лампы лежат под открытым небом, часть из них — разбиты.

«Жители окрестных сел боятся за свое здоровье. Ведь ртуть — очень опасное вещество, которое может попасть в воду. Дело в том, что все окружающие села пользуются только колодцами», — отмечает депутат Диканьского сельсовета Юрий Дейнека.

После первого же осмотра полтавчане заподозрили, что мусор выбросили недобросовестные перевозчики из Львова, ведь часть ламп была завернута в львовские газеты. Впоследствии догадка подтвердилась — среди хлама нашли сопровождающие документы. Оказывается, лампы везли из Львова в Черновцы. Поэтому местные подозревают, что лампы собирали для утилизации, однако, учитывая ее стоимость, решили «сэкономить».

«Органы местной власти, МЧС, полиция — все уже знают об этом и, к сожалению, ничего не решается», — отмечает Владимир Шаповал.

Крестьяне же угрожают: если опасную свалку не уберут в ближайшее время, то отвезут отходы под офисы местных и областных чиновников.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!