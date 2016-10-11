В результате докатилась до «Клуба беднейших стран мира» Об этом рассказал на страничке в сети Facebook сопредседатель фракции Оппозиционного блока Александр Вилкул, комментируя итоги исследования Всемирного экономического Форума.

"За каждым пунктом падения в этом и других рейтингах стоят миллионы людей, которые уже лишились работы, стоят на грани смерти от отсутствия лекарств, закрытые школы, отсутствие перспектив у молодежи и нищета стариков. За два с половиной года Украина вошла в так называемый "Клуб беднейших стран мира". Уже всем понятно, что пока страной правят партии войны, погрязшие в коррупции, ни о каком развитии не может быть и речи", – написал А.Вилкул на своей странице в соцсети.

А.Вилкул отметил, что вместо того чтобы решать злободневные экономические вопросы, власть занята воровством и внутренними склоками: "В повестке работы Верховной Рады прошлой недели, состоящей из десятков вопросов, не нашлось ни одного законопроекта, направленного на восстановление экономики и промышленности, на преодоление катастрофически высокого уровня безработицы. Власть блокирует наши законопроекты по выводу страны из кризиса. Как следствие – Украина стремительно теряет позиции в международных рейтингах. По важнейшим показателям Украина вошла в ТОП-10 худших стран в мире и стала опасна для инвесторов".

Рейдерские захваты и правовой беспредел власти привел к тому, что мы вошли в топ-10 худших стран "по защите прав собственности" и по показателю "независимости судебной системы". Об отсутствии реальных перспектив привлечения инвесторов говорит и тот факт, что Украина уже второй год подряд занимает последнее (!) место в рейтинге по индикатору "устойчивость банков".

Рейтинг подчеркивает, что катастрофически ухудшилась инфраструктура, резко упала конкурентоспособность рынка труда и возросла безработица, колоссальные потери понесли здравоохранение, образование и наука.

В мире отмечают ухудшение позиций Украины по теме "коррупция". Представители бизнеса отметили за последний год рост коррупции в бюджетной сфере (регресс на 9 позиций до 120-го места по индикатору "нецелевое использование публичных средств", регресс на 10 позиций до 109-го места по индикатору "фаворитизм в принятии решений госчиновниками").

"Три года эта власть занимается самопиаром, имитируя реализацию каких-то "реформ". Но эксперты и представители бизнеса дали реальную оценку результатам работы этой власти. Нынешние "переименователи", скакуны с громкими лозунгами и провокаторы – это знак "Стоп" для инвесторов в Украину. Ситуацию необходимо менять", – заявил сопредседатель фракции Оппозиционного блока.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) включает 12 показателей и составляется ежегодно с 1979 года на основе открытой информации и с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира. 2/3 рейтинга базируются на опросе бизнес-лидеров страны.