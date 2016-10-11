Грузия – результаты выборов по партийным спискам известны, второй мажоритарный тур пока под вопросом

Согласно данным ЦИК Грузии, после подсчета голосов со всех избирательных участков в парламент проходят три партии: правящая "Грузинская мечта" (48,67% голосов), оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (27,11%) и "Альянс патриотов" (5,01%). Однако, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, второй тур должен состояться в 50 избирательных округах.

Грузинская оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" не может согласовать единую позицию о том, стоит ли участвовать во втором туре парламентских выборов или нужно бойкотировать его, заявил член партии Гига Бокерия.

"Обществу уже известно, что позиции внутри нашей партии различаются. Я хорошо понимаю эмоции наших избирателей, активистов и части политиков в связи с предвыборным периодом и тем, как эти выборы состоялись. Но я твердо верю, что, несмотря на несвободные и несправедливые выборы, наша политическая сила как единственная прозападная партия, должна обязательно принять участие во втором туре", — заявил Бокерия на брифинге.

По его словам, окончательное решение партия сообщит во вторник вечером после заседания политсовета.