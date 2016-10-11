Хлеб на Украине становится деликатесом

Аграрии Тернопольской области готовят очередное повышение цен на хлеб. Основной продукт подорожает как минимум на 10%. Это в основном связано с повышением стоимости энергоносителей. На Тернопольщине и так слишком высокие цены на хлеб, утверждают местные жители. Минимальная цена белого хлеба 12 гривен. Такие результаты статистических исследований. Однако, несмотря на высокие цены, они и дальше будут расти.

«Когда повышаются цены на энергоносители, то это влечет за собой ряд подорожаний. И хлеб в том числе. Его цена может возрасти больше чем на 10%. Также добавим, что хлеб относится к тем продуктам, ценообразование которых отпустили в „свободное плавание“. Однако мониторинг цен будет осуществляться. Поэтому, нельзя сказать, что ситуация остается вовсе не контролируемой», — говорят в департаменте агропромышленного развития Тернопольской ОГА.

К слову, Тернопольская область занимает одно из первых мест по валовому сбору зерновых культур на Украине. Запасы зерна тоже большие. Однако цены на муку и хлебобулочные изделия самые высокие в стране «404». Учитывая, что в данном регионе самые низкие зарплаты в умирающей стране, то местные жители находятся просто на грани выживания.