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На Украине продукты питания станут «золотыми» из-за подорожания энергоносителей

опубликовано vinodelov в Втр, 11/10/2016 - 18:38 Новость: тема тэги гео
Колбасы

На Украине давно перестали заботиться о достойной жизни граждан, поэтому цены на сельскохозяйственную продукцию отпустили в «свободное плавание». Чиновники надеются, что это будет способствовать здоровой конкуренции и утверждению рыночной экономики. Тернопольские производители рассказали: планируют ли они повышать цены в ближайшее время.

Производитель колбас с Гусятинского района Иван Бойчук уверяет, что ценовой свободой пользоваться не будет. Однако цены будут расти. Причина повышение стоимости энергоносителей.

«Для нас важно, чтобы нашу продукцию приобретало как можно больше людей. А если цены будут очень высокие, то кто будет покупать. Мы имеем хорошую репутацию, люди уверены в качестве нашей продукции. Но есть много и других условий, из-за чего повышаются цены. Первое — это тарифы на энергию. Предприятия субсидий не имеют. Поэтому, чтобы продукция была рентабельной, мы должны увеличивать цены».

Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями. Их стоимость может вырасти на пятнадцать-двадцать процентов. Более стабильными останутся цены на овощи, продукты борщевого набора. По словам производителей, цены на картофель, морковь, красную свеклу останутся на уровне прошлого года.

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Автор (или псевдоним)
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