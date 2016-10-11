Минобороны Украины и Румынии подписали заявление о военно-техническом сотрудничестве

Встреча министра обороны Украины Степана Полторака с министром национальной обороны Румынии Михнеем Мотоком состоялась в Киеве во вторник, 11 октября. Об этом сообщает украинский телеканал «112 Украина» На совместном брифинге после встречи министры рассказали о том, что обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, безопасность Украины и Румынии, а также сотрудничество в рамках региональных программ.

Министр Полторак заявил, что сделаны первые шаги к подготовке соглашения о военном сотрудничестве с Румынией. Традиционно не преминул Полторак упомянуть и пресловутую «агрессию» России против Украины.

«Это уже шестая встреча, которую мы проводим в этом году, но первая официальная. Мы только что подписали совместное заявление касательно наших дальнейших взаимоотношений. И это очень важно для нас, так как мы считаем Румынию другом, партнером и хорошим соседом. Я проинформировал своего коллегу касательно ситуации, которая сложилась на востоке Украины и рассказал о том, что предпринимает наше ведомство, чтобы остановить «российскую агрессию». Мы сделали сегодня первые шаги по военно-техническому сотрудничеству и приступили к подготовке соответствующего документа. Мы будем взаимодействовать в рамках альянса Украина - Румыния», - заявил на брифинге Степан Полторак.