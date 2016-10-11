«Правосечка» Белозерская про «эскадроны смерти» для устрашения жителей Донбасса, защищающих свою землю

Сеять ужас среди жителей Донбасса — к этому на своей странице в социальной сети призывает соратница украинского националиста Дмитрия Яроша, пресс-секретарь «Правого сектора» Елена Белозерская.

«Для того, чтобы победить вооруженного врага, мало эффективно уничтожать его физически. Нужно, чтобы враг тебя боялся. Боялся настолько, чтобы страх перед тобой был сильнее мотивации воевать. Иначе на место уничтоженного врага придет новый», — рассуждает эта воинственная «патриотка». И предлагает для устрашения жителей Донбасса пытать захваченных в плен под запись на камеру, чтобы другим неповадно было воевать против майданного Киева. В качестве примера она рассказывает историю про некоего деда, у которого воры постоянно крали со двора собранный им металлолом. Этот самый дед поймал одного из воров, расчленил на куски и прикопал. Но никто и не заметил исчезновения «асоциального типа», пишет «правосечка» Белозерская. Тогда дед выкопал куски тела своего врага и разбросал по селу. И никто больше не смел у него ничего красть…

«Допустим, мы взяли в плен 100 вооруженных врагов и они куда-то по-тихому исчезли, — рассуждает Белозерская. — Никто вообще этого не заметит и на их мест придут другие… Допустим, мы взяли в плен только одного вооруженного врага и поступили с ним соответственно. Публично. Под видео. Поток желающих воевать значительно уменьшится!..»

Единственный фактор, который, по мнению эелозерской, сдерживает украинских националистов от подобных расправ, это то, что в ситуацию непременно вмешается мировое сообщество, навязывающее Украине свои правила игры. Но «эскадроны смерти», сеющие ужас, по ее мнению, должны на Донбассе существовать, и даже легенды о них должны вызывать непреодолимый страх…

Напомним: ранее радикальная националистическая организация «Правый сектор» признала свою причастность к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, а также к массовым убийствам на востоке Украины.