Дело «Борщёвского стрелка»: в полиции рассказали, из-за чего произошла трагедия

Заключение и материалы служебного расследования по проведению спецоперации в Борщёвском районе на Тернопольщине уже передали в областную прокуратуру. Пока никто из правоохранителей не привлечен к ответственности за то, что произошло в селе Бабинцы.

Окончательное решение о возбуждении уголовного производства должны принять в областной прокуратуре.

Об этом рассказал Александр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопольской области.

— По результатам проведения служебного расследования был составлен вывод и утвержден председателем Национальной полиции 7 сентября, — сказал Александр Богомол. — В нем было указано некоторые нарушения, допущенные работниками во время спецоперации. Все события были описаны с самого начала: прибытие полицейских на место, блокирование преступника, переговоры, направленные спецподразделения для проведения штурма, штурм. По результатам проверки пока что ни один из работников к ответственности не привлечен. Материалы направлены в прокуратуру области для дополнительной проверки в рамках расследования уголовного производства.

Было возбуждено ряд дел по факту убийства жены подозреваемым по факту убийства двух сотрудников полиции и по факту убийства подозреваемого. Прокуратура области в рамках этих производств, объединенных в одно, должно исследовать все действия, как виновника, так и работников полиции, и руководителей спецоперации. Нарушения, которые были описаны в служебном расследовании не привели за собой смерть работников правоохранительных органов. Есть нарушения, которые привели к ранению работника полиции в ногу. За это может быть дисциплинарное взыскание, поскольку человек уже здоров и выполняет свои служебные обязанности. Что касается других нарушений, то решение будет принимать прокуратура области.

Отмечу, что 7 октября мной подписано заключение служебного расследования, которое мы проводили на территории области своими силами. Уже имеющуюся информацию мы дополнили дополнительными данными, которые собрали во время второго осмотра места происшествия: обнаружили дополнительные следы, гильзы, пули. Думаю, месяца за два будут результаты расследования. Мое личное мнение таково: из тех материалов, которые собраны и как действовали сотрудники милиции были допущены отдельные нарушения, но они не повлекли за собой тяжкие последствия. Была боевая ситуация, второй наш работник погиб уже при мне. Во время боевой операции каждый из нас рисковал жизнью. Те 10 сантиметров, которые попали в поле зрения убийцы, и в которые выдвинулся наш работник, стали для него роковыми. Он получил ранения из гладкоствольного охотничьего ружья боевой пулей для охоты. Пуля от плеча срикошетила в легкие и повредила артерию, и от резкой потери крови он скончался у нас на руках. Работники полиции провели «поливной» огонь, чтобы раненого можно было вынести из зоны обстрела, осуществлялись все меры, чтобы не были ранены другие работники полиции, которые оказывали помощь и работники скорой. Вопросов в этом деле очень много. События развивались в течение ночи и ответы будут даны на все вопросы. Очень сложная ситуация была когда убийца, который находился в пристройке и приставил ружье к лицу, угрожая убить себя. В этой ситуации при нашем законодательстве полиция не могла ни штурмовать преступника, ни применять оружие, ни делать каких-либо резких мер, чтобы спасти ему жизнь. Через эту сложную ситуацию и произошла трагедия.

Справка «Anna-News»

«Борщёвский стрелок» — так прозвали 46-летнего жителя села Борщёв Тернопольской области Алексея Василюка. В ночь с 22 на 23 августа многодетный отец застрелил из охотничьего ружья свою жену, а затем и двух полицейских, которые пытались штурмом взять дом, в котором забаррикадировался преступник. Сиротами остались трое детей виновника трагедии: 22-летний Иван и 20-летняя Галина Василюк теперь думают о том, кто станет опекуном их младшей сестры — 14-летней Надежды.