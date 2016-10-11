Насильственная украинизация школ победно продолжается

В прошлом учебном году на украинском языке обучалось в десять раз больше школьников, чем на русском. Об этой очередной победе майданщиков заявил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Конкретно цифры такие: в 2015–2016 учебном году на Украине обучались на украинском языке 3 316 459 учащихся, на русском — 351 948. По сравнению с прошлым учебным годом количество школьников, которые перешли на украинский в году нынешнем выросло еще на 35 тысяч человек.

По утверждению замминистра, регулярно сокращается число детей, заинтересованных учиться на русском. Правда, сокращается в полном смысле насильственно, как было это, например, в оккупированных ВСУ донбасским городах Марьинке и Краматорс. Там родителей за наделю до 1 сентября предупредили о переходе школ исключительно на украинский язык обучения. Никакие протесты, жалобы, обращения к власти и даже ссылки на то, что нарушается Конституция Украины, не помогли!