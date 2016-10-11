Киев кошмарит итальянских политиков из-за намеченной ими поездки в Крым

Члены региональных советов нескольких областей Италии, которые запланировали поездку в Крым, получили письма с угрозами от консульства Украины. Об этом журналистам сообщили итальянские политики.

«Письмо было направлено губернаторам. В тексте указывалось, что наши советники нарушают статью уголовного кодекса Украины со всеми вытекающими последствиями. Настоящие угрозы. Это неприемлемо, чтобы третья страна вмешивалась в политическую деятельность представителей другого государства», — заявил советник регионального совета Венето Лучано Сандона (в этот регион входят такие крупные города, как Венеция, Падуя, Верона и Виченца). По словам Сандоны, кроме политиков из региональных советов Венето, Ломбардии, Лигурии, Эмилии-Романьи и Тосканы в делегацию вошли также крупные предприниматели Италии.

Напомним: многочисленная делегация итальянских депутатов и бизнесменов намерена посетить Крым 13—16 октября. Делегаты планируют ознакомиться с бизнес-условиями и инвестиционными возможностями полуострова.