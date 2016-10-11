Э. Басурин о захваченном в плен военнослужащем ДНР

Сегодня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин сделал заявление, касающееся обстрелов населенных пунктов Саханка и Ленинское Новоазовского района, совершенных ВСУ, а также захвата в плен военнослужащего НМ ДНР.
«Мы уже неоднократно говорили о том, что, во время захвата диверсионной группой, двое военнослужащих были убиты, их тела были заминированы. А третьего они выкрали. Я предполагаю, что к пленному было применено психотропное воздействие, какие-то уколы или таблетки, потому, что если посмотреть на видео, видно неадекватность его поведения. Я еще раз хочу заявить, что мы требуем от украинской стороны полностью соблюдать Минские соглашения, которые они нарушают. Это касается не только убийства военнослужащих, но и обстрелы жилых кварталов и населенных пунктов Саханка, Ленинское. Требуем вернуть пленного без каких-либо условий», — заявил Басурин.