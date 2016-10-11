Брифинг представителей Федерации бокса ЛНР

Спортсмены Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) завоевали золотую и бронзовую медали на всероссийском открытом турнире по боксу класса "Б" памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Кудрявцева. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре рассказали представители республиканской Федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко.

В турнире, который проходил в российском Иваново с 6 по 9 октября, приняли участие 82 спортсмена из России, стран Прибалтики и ближнего зарубежья, ЛНР и ДНР.

Как рассказал старший тренер отделения бокса ЛВУФК Вадим Никитин, Луганскую Народную Республику представляли два воспитанника училища – Артем Бакулин и Роман Коротун, которые в поединках с опытными спортсменами – участниками чемпионатов Европы и мира - завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали.

"Ребята сражались достойно, нас увидели зрители, увидели представители команд и стали нас приглашать на другие соревнования, которые будут проходить в 2017 году", - отметил Никитин.

"Хотел бы сказать, действительно, такие теплые, искренние слова благодарности нашим спортсменам, что вы высоко поднимаете наше знамя на международной арене", - отметил председатель Народного Совета ЛНР, почетный президент республиканской Федерации бокса Владимир Дегтяренко.

"Отработали командой, я считаю, что все со своими задачами справились. Наша задача была организовать поездку и организовать тренировочный процесс, задача ребят была выступить достойно. Все-таки первое и третье место на турнире такого класса – это очень хороший показатель. Я думаю, что команда ЛНР справилась на пять баллов", - подчеркнул он.