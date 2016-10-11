Брифинг пресс-секретаря Государственного комитета налогов и сборов ЛНР

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на патентной системе или относятся к налогоплательщикам первой группы упрощенного налога, обязаны подтверждать происхождение только продовольственной группы товаров, разрешенных для ввоза на территорию ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Галина Горобцова.

"В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а именно п. 2 ст. 14.1-3, товар, не подтвержденный первичными документами, который обязателен к подтверждению, подлежит конфискации как у физических лиц-предпринимателей, так и у юридического лица", – напомнила она.

Горобцова добавила, что категории плательщиков, обязанных подтверждать происхождение товара, установлены законом ЛНР "О налоговой системе".

Представитель ГКНС уточнила, что плательщики, находящиеся на общей системе налогообложения, плательщики сельскохозяйственного налога и упрощенного налога второй группы должны подтверждать первичными документами происхождение всех товаров, работ и услуг.

"А субъекты хозяйствования, осуществляющие предпринимательскую деятельность на патентной системе и первой группе упрощенного налога, подтверждают товар только продовольственной группы товаров, разрешенных для ввоза на территорию ЛНР", – отметила она.

"То есть, в соответствии с законодательством, которое действует на сегодняшний день, предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке конечному потребителю, обязаны подтверждать происхождение только продовольственной группы товаров", – подчеркнула Горобцова.