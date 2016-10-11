На Волыни асфальт кладут во время дождя прямо в лужи

В послеобеденную пору в субботу, 8 октября, в Любомле Волынской области во время затяжного дождя рабочие фирмы-исполнителя продолжали ремонтировать дорогу государственного значения. По словам заместителя председателя городского совета Любомля Николая Онищука, когда он проезжал по шоссе, заметил как кладут асфальт в лужи.

До прибытия журналистов рабочие успели забрать технику с дороги (или по причине, что знали о нашем приходе, то ли потому, что уже темнело). Журналисты все же успели зафиксировать, как дымится только что положенный асфальт. По нему, как обычно, сразу без проблем ездили автомобили. Часть участка (верхний слой асфальта) рабочие не положили. Поэтому проезжие транспортные средства растащили за колесами обломки нижнего слоя асфальта.

«Достали! Эти «нанотехнологии»! Как класть асфальт в дождь?! Где власть? Где правоохранительные органы? Наверное надо общине выгнать из Любомля такого подрядчика как «Амила», — изложил в соцсетях депутат Любомльского городского совета Роман Строцюк, который стал свидетелем события, ведь проживает недалеко от места, где осуществляли ремонтные работы в дождь.

Жители города возмущены такой деятельностью фирмы. Проложили только часть пути, а люди уже жалуются на волнообразное покрытие, рваные соединения встречных полос дороги и отсутствие любого водоотведения. Поэтому любомльчаны опасаются, чтобы более 7 млн ​​гривен не выбросили на ветер: ни денег не будет потом, ни дороги качественной.

К тому же, никаких предупредительных знаков на грани нового дорожного покрытия со старым, где образовался контрастный перепад высоты асфальта нет. Поэтому многие водители на полной скорости взлетают с «обрыва» обновленной автодороги.