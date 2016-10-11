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Президент Франции призвал Киев выполнить минские соглашения по Донбассу, а украинские националисты против

опубликовано vinodelov в Втр, 11/10/2016 - 20:50 Новость: тема тэги гео
Олланд

Произошло это во вторник, 11 октября, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выступление Франсуа Олланда стало главным событием сессии и уже вызвало гнев украинских националистов, поскольку президент Франции призвал Киев выполнить политический блок минских соглашений — провести выборы на Донбассе согласно украинскому и международному праву.

Депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Елена Сотник на своей странице в Фейсбуке по поводу выступления президента Франции Олланда пишет: «Призвал выполнить Минск, проголосовать за выборы на этих территориях, поблагодарил Меркель, Порошенко и Путина, готов к диалогу с Путиным в любой момент. От себя: цинизм стал основным трендом в поведении многих европейских коллег». Напомним: фракция «Самопомощь» активно выступает в украинском парламенте против реализации политической части минских соглашений.

Возмущается выступлением Олланда и неутомимая украинская «патриотка», вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая прямо заявляет, что у Киева свой взгляд на выполнение Минска-2, и совсем иной, чем у президента Франции. «Об Украине, войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма Олланд вспомнил во время своего основного выступления. Правда, сосредоточился на том, что Украина должна выполнить политический блок. Но мы, украинская сторона, настаиваем на последовательности, а не параллельности блоков минских соглашений. Очевидно, что сначала РФ и ее наемники должны выполнить безопасный и гуманитарный блоки, вывести все незаконные вооруженные формирования и оружие. Также мы настаиваем на возобновлении контроля над нашей границей. И мы будем упрямо и дальше доносить свою позицию нашим европейским, в т. ч. французским партнерам», — пишет Геращенко в соцсети.

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