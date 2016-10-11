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Главная Новая реформа образования в Украине привела к сокращению научных работников в 270 раз опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео Одним из результатов новой реформы образования в Украине стало сокращение количества научных работников в 270 раз. С начала 2016 года звание профессора и доцента получил лишь 21 человек, тогда как в прошлые годы их количество превышало пять тысяч. Такую тенденцию связывают с новыми правилами получения ученой степени, вступившими в силу в начале года. Согласно приказу Министерства образования и науки Украины к будущим профессорам и доцентам выдвигаются требования по интеграции в мировую систему высшего образования и науки. Как выяснилось эти требования оказались непреодолимым барьером для большинства украинских ученых.

Фактически было введено три новых требования:

• международный опыт, например, обучение или стажировка в стране, входящей в ОЕСР или ЕС,

• публикации в изданиях, включенных в международные наукометрические базы,

• сертификат о знании иностранного языка в соответствии с Общеевропейской рекомендации по языковому образованию (на уровне не ниже В2).

Как ни странно основной проблемой для украинских научных работников стало третье требование, тогда как первые два требования вопреки кажущейся сложности оказались не самой большой проблемой. Хотя на онлайн-форумах педагогов посетители часто жалуются, что стоимость размещения научной статьи в 3-4 раза превышает зарплату профессора или доцента.

Но все же основным барьером для будущих профессоров и доцентов оказалось получение сертификата на знание иностранного языка. В частности, уровень, который требует МОН (не ниже В2) можно подтвердить, сдав экзамен IELTS на оценку выше 5.5 баллов (максимальная оценка за этот экзамен – 9 баллов). Эти баллы означают уровень “выше среднего”.

Как указано на сайте Британского совета, стоимость такого экзамена - 3500 гривен. Сертификация проходит только в семи городах Украины - Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье и Черкассы. В условиях тотального обнищания жителей Украины это достаточно серьёзный удар по карману.

В итоге, согласно данным статистики, в течение 2016 звание профессора присвоено лишь 16 лицам (для сравнения: в 2014 – 1048, в 2015 – 1119), а доцента – 5 (в 2014 -4127, 2015 – 4589). Таким образом, относительное падение количества новых научных сотрудников составило -99,6 процентов в сравнении с предыдущим годом или более чем в 270 раз. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее