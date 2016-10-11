Зрада: директор ассамблеи Парламентской Ассамблеи Европы поддерживает Россию

Об этом «на голубом глазу» заявляет вице-спикер Верховной Рады, член делегации украинского парламента в ПАСЕ Ирина Геращенко. Она утверждает, что глава ассамблеи ПАСЕ Педро Аграмунт делает заявления, которые «полностью соответствуют российской позиции, в том числе — инициирует снятие с России политических санкций, наложенных ассамблеей». Мало того, Геращенко сообщила о планах досрочно поставить под сомнение полномочия Педро Аграмунта.

«Нас беспокоит, что политик, который делегирован на эту должность Европейской народной партией, в своих действиях отходит от позиции ЕНП и от принципов ПАСЕ. Мы не можем игнорировать и уже ведем консультации с коллегами по группе. У нас были разговоры по этому поводу не только в политгруппе ЕНП в ПАСЕ, но также с руководством Европейской народной партии, и там действительно обеспокоены позицией Аграмунта», — заявила Геращенко.

Делегация Украины пока не запустила процедуру отзыва главы ПАСЕ, но, по словам Геращенко, «готовится к этому шагу». «Сейчас мы вместе изучаем регламент, чтобы официально поднять этот вопрос в ассамблее. Аграмунт не беспокоится о своей репутации, а беспокоится о своей должности. Поэтому будем бить по самому больному для него — по его должности», — пообещала украинская «патриотка».

По существующей традиции ПАСЕ выбирает нового главу каждые два года, 2016 год является первым для Педро Аграмунта.