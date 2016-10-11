Украинские снайперы вышли на охоту

В расположение украинских войск, дислоцированных на Донбассе, прибыли группы снайперов. Все снайперы предварительно прошли специальную подготовку. Среди снайперов есть иностранные наемники.

Сейчас украинские военные на разных участках фронта для снайперов оборудуют позиции. Причем, для маскировки оборудуется много ложных огневых точек. Их намеренно размещают так, чтобы они выявлялись подразделениями армии ДНР.

При обнаружении ложной позиции надо решать, как поступать дальше. Подавлять огнем эту точку, тем самым обнаруживая расположение своих огневых средств, или ждать, когда эта точка активизируется. Противник может задействовать и настоящие, и ложные позиции, хотя большую часть времени они могут пустовать.

Устройство ложных снайперских позиций — очень давний и популярный прием в истории военных действий. Он применяется с целью распыления внимания и дезориентации противника.

Уже известно, что ложные снайперские точки с украинской стороны оборудованы на разных участках линии огня под Донецком, на тельмановском, новоазовском направлениях, а также на подступах к поселку Безымянное.

Эти факты — очередное свидетельство, что минские договоренности для нынешней киевской власти — такая же фальшивая позиция, которая нужна исключительно для отвода глаз.