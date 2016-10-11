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Главная Сводка событий Новороссии за 11 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 11/10/2016 - 22:22

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Четыре жилых частных дома повреждены в результате обстрела поселка Зайцево. Пострадавших нет. Об этом заявила глава местной администрации Ирина Дикун. Александр Захарченко заявил, что Киев продолжает предпринимать попытки разрешить конфликт в Донбассе силовым путем. " Минский процесс "висит" с момента подписания минских соглашений. Киев не хочет, или притворяется, что не может, выполнять те обязательства, под которыми он подписался в Минске. По мнению Захарченко, процесс переговоров в Минске украинские власти расценивают "как своеобразную операцию прикрытия", при помощи которой "можно тянуть время и вести информационную и дипломатическую войну против нас.

Сегодня пресс-служба Луганской военно-гражданской областной администрации заявила об обстрелах в районе населенных пунктов Попасная и Новоалександровка. "В течение суток были обстреляны позиции на Попаснянском направлении с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия. Информации о жертвах или разрушениях в результате обстрела пока уточняется.

Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из минометов. По данным штаба, огонь из минометов и стрелкового оружия был открыт по позициям в Калиново и из населенного пункта Новозвановка.

Народная милиция ЛНР опровергает начало отвода сил и средств ополченцев на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе. Ранее Георгий Тука заявил, что наблюдается начало процесса отвода сил ополченцев в районе Станицы Луганской в Донбассе. По данным Народной милиции, развод сил и средств на этом участке будет производиться синхронно с киевской стороной.

Вчера митинг против присутствия вооруженной миссии ОБСЕ в ЛНР собрал около двадцати тысяч человек в центре Луганска. Владислав Дейнего заявил на митинге, что жители республики будут воспринимать ввод вооруженной миссии в Донбасс как акт агрессии.

Жители ЛНР установили более 60-ти памятников, увековечивших память защитников и мирных жителей Донбасса, погибших в результате войны. Об этом Лугаснкому информационному центру сообщила министр культуры, спорта и молодежи Оксана Кокоткина. Она отметила, что инициаторами установки памятников в основном были жители, общественные активисты. "Это говорит о том, что в людях живы традиции проявления благодарной памяти и бережного отношения к истории. И мы должны поддержать их, если надо, помочь". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее