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Министр обороны Украины запутался в цифрах боевых потерь в зоне «АТО»

опубликовано vinodelov в Втр, 11/10/2016 - 22:29 Новость: тема тэги гео
Полторак

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам так называемой «АТО» Андрей Лысенко на брифинге в Киеве 11 октября сообщил, что за минувшие сутки ВСУ понесли на Донбассе заметные потери: двое украинских военных погибли, восемь человек ранены, трое — контужены.

Всего по данным минобороны Украины с начала 2016 года на Донбассе погибли 173 украинских военных. Об этом, как сообщает украинское издание «Страна.ua», заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время официального визита в Швецию 6 октября. А вот на несколько месяцев раньше, в средине июня нынешнего года украинский министр обороны назвал совсем иные данные боевых потерях в зоне «АТО» за 2016 год: 623 украинских военных. Об этом Полторак заявил в штаб-квартире НАТО 15 июня. «Война продолжает забирать жизни лучших сынов украинского народа. В этом году наши боевые потери составили 623 украинских военнослужащих. Таково истинное лицо российской политики в отношении мирного урегулирования конфликта на Донбассе», — сказал Полторак. Совсем запутался военный министр Украины в боевых потерях. Видно, для него сотней жизней украинцев больше или меньше, значения не имеет, главное, чтобы война, как залог власти майданщиков, продолжалась…

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