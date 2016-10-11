В росте преступности виновата украинская власть

Руководитель общественной инициативы «Восстановление Донбасса» Елена Петряева заявила, что украинская полиция ошибается, делая вывод о причинах роста преступности в регионах Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не раз заявлял, что в росте преступности виноваты вынужденные переселенцы с востока Украины. Подобное заявление сделал и начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Вадим Троян, который объясняет рост преступности в регионах именно появлением в регионах страны майдана беженцев с Донбасса.

«Давайте сравним. Наибольшее количество переселенцев зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Их 289 тысяч человек. Там за период с января по август 2016 года преступность снизилась на 3,4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2015 года. На подконтрольной территории Донецкой области зарегистрированы 120 тысяч переселенцев. Преступность в этих населенных пунктах за тот же период сократился на 8,9%», — сказала Елена Петряева. Она также сообщила, что Вадим Троян акцентировал внимание на значительном росте преступности в Николаевской области. «Это тот регион, где относительно небольшое количество переселенцев. Всего 7034 человек. С января по август этого года зафиксировано 17830 правонарушений. За тот же период 2015 года — 12900 правонарушений. Рост преступности в Николаевской области составил 37,5%. А в Житомирской области рост преступности составил 40%, хотя там мало переселенцев. Всего 6680 человек», — отметила Петряева.

В то же время, многие внутренне перемещенные лица сталкиваются с массой бытовых проблем, если решают переселиться на подконтрольные Киеву территории. У них сложности с получением жилья, они не могут найти работу, не хватает денег, чтобы оплатить жилье и содержать семьи, детей устроить в детсад. А помощь украинского государства в этом случае выглядит мизерной.