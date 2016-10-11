Стоит ли так разговаривать?

Человек, по виду больше похожий на официанта, чем на президента, решил припугнуть российское руководство международным трибуналом. Франсуа Олланд потребовал расследовать "военные преступления" страны, которая сравнительно недавно писала в Сирии на своих бомбах и ракетах "За Париж", "За наших". Есть смысл лишний раз вспомнить, при каких обстоятельствах это было сделано. После резонансных терактов "исламистов" в Париже. Теперь президент Франции увидел признаки военных преступлений в бомбардировках точно таких же боевиков в Алеппо.

По словам Олланда соответствующее расследование может быть передано на рассмотрение Международного уголовного суда. Разумеется, Олланд говорит не об «умеренных террористах», которые отрезают головы пленным, а о гражданском населении, "страдающем от российской авиации". Президент Франции якобы собирался заявить президенту России о недопустимости подобных действий (бомбардировок) в Сирии, что может "серьезно навредить имиджу российского государства".

Накануне визита Владимира Путина во Францию глава МИД этой страны Жан-Марк Эйро пояснил, что президент Олланд еще подумает, встречаться ли ему с президентом Путиным, "учитывая ситуацию в Алеппо". Это, конечно, не элемент оскорбления, а просто политическое давление на российское руководство со стороны американцев с использованием французского "политического флюгера".

Таким образом, французская внешняя политика в очередной раз демонстрирует ложную самостоятельность в реальной поддержке политических устремлений США. Некоторые во французском парламенте, услышав подобные речи, были ошеломлены степенью реальной самостоятельности своего государства. В кулуарах французского парламента посчитали, что Олланд превратился в «лакея американской политики». Французские депутаты еще не забыли, как несколько недель назад был награжден Орденом Почетного легиона один из наследных принцев Саудовской Аравии. Страны, которая совсем недавно реально уничтожила 1,5 сотни гражданских жителей во время траурной церемонии в Йемене.

Некоторые парламентарии обратили внимание на происхождение терроризма во Франции, который имеет явно "ближневосточный оттенок", причем роль Саудовской Аравии в процессе продвижения идей "радикального ислама" в Европе видится, как минимум, спорной. Однако, саудовские официальные лица при этом принимаются во Франции с распростертыми объятиями. И без оговорок.

Французский МИД недавно пытался провести через Совбез ООН резолюцию в пользу боевиков "Джебхат ан-Нустры" (организация запрещена в России). Согласно этому предложению вводился запрет на полеты самолетов ВВС Сирии в районе Алеппо. Россия внесла альтернативный вариант, где предложено было вывести боевиков из Алеппо под международные гарантии. Однако такой вариант защиты гражданского населения Сирии Францией, США и Великобританией конечно же был отвергнут.

Как защитила "демократию" и "гражданские права" Франция в Ливии тоже хорошо известно. Не без участия Франции было закрыто небо для полетов авиации Каддафи, а сам он был убит, как пишут, не без помощи французских военных. Ливийский лидер якобы вышел из осажденного города в автомобильной колонне своих сторонников под американские неформальные гарантии, а ВВС Франции нанесли удар по наводке своих «старших партнеров». Возможно, как обычно по ошибке. Спецназ из НАТО затем довершил то, что было начато. Боевиков затем просто сняли для «реалистичной картинки».

Не президенту Олланду скорбеть за Францию о военных преступлениях, особенно если будет реально расследоваться роль офицеров и унтер-офицеров французского Иностранного легиона в политических событиях в Сирии. Проблема здесь не в доказательной базе, а в том, что международные расследования по военным преступлениям проводятся максимально избирательно. Примерно также как производятся расследования в международном спорте. Одним нельзя по подозрению, другим все можно, включая опиаты.

Вывод из данной истории? Реальный политический вес Олланда (как личности) не выше, чем у Петра Порошенко. Это нужно понимать, ожидая прорывов в «нормандском формате». Высадка в Нормандии – это больше по американской части. Местные статисты ничего не могут. Мысль о своих интересах им откровенно непонятна и временами опасна. Франция в русле американских интересов действительно не слишком самостоятельное государство. Что, собственно и подтвердил господин Олланд.