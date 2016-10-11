Украинская система образования бездумно скопирована у поляков, результаты плачевны

Директор Центра экспертизы образовательных реформ, доктор педагогических наук, профессор Людмила Ващенко раскритиковала новую украинскую модель образования, заявив, что она бездумно скопирована с польской модели.

«Наша власть, я имею в виду и законодательную, и исполнительную — ринулась осуществлять реформы с желанием показать, что может что-то изменить. Изменения — это политический бренд времени. Причем, меняют все, что угодно, и на что угодно — но только, чтобы это было иначе. Однако хочу вспомнить резонансные истории последнего времени — и обрушившуюся школу в Василькове, и пожар в гимназии в Дарницком районе Киева, и случаи с отравлением детей, и детские суициды. Все это — следствие абсолютно бездумной политики, проводимой правительством», — подчеркнула Ващенко.

Эксперт отметила, что ни одной новой идеи по реформированию системы образования украинская власть не предоставила. «Ни одной собственной, украинской идеи реформ нет. Все, что мы делаем, имплементируем, перенимаем от кого-то. Чиновникам кажется, что польский образовательный опыт можно перенести на нашу систему образования. Но они забывают, что законы изменений очень жесткие, и для того, чтобы проводить изменения, нужно думать, в какой среде они будут существовать, с какими ресурсными возможностями, с каким потенциалом, человеческим, интеллектуальным. И смогут ли прижиться эти изменения у нас. Более того, горе-профессионалы в исполнительной власти не хотят думать о том, как это адаптировать к нашей системе. Так было, например, с американской системой ВНО. Польские коллеги, а мне приходилось общаться с ними на международных конференциях, все выступают против этого безумного реформирования», — отметила Ващенко.