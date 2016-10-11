Вечный «правосек» Дмитрий Ярош размечтался об украинских танках в Краснодаре, Ростове и Воронеже

Об этих своих мечтах экс-лидер «Правого сектора», а ныне депутат Верховной Рады пишет на своей странице в соцсети. «Братья-танкисты еще скажут свое слово в истории российско-украинской войны… Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там, даст Бог, выполнят свой национальный долг в Краснодаре, Ростове и Воронеже», — пишет вечный «правосек» Ярош. А еще объясняет соратникам по борьбе, что победить Украине мешает не ее слабость, а политики, которые заинтересованы в своем бизнесе, но не в государственной безопасности.

Напомним: последние несколько месяцев Дмитрий Ярош занимался формированием так называемой УДА — Украинской добровольческой армии. По его словам, УДА создается под конкретный законопроект, который разработан и будет подан в Верховную Раду. Сейчас экстремист-депутат Ярош ездит по всей Украине и занимается организационными вопросами по созданию УДА.