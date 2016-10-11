Главная

Вечный «правосек» Дмитрий Ярош размечтался об украинских танках в Краснодаре, Ростове и Воронеже

опубликовано vinodelov в Втр, 11/10/2016 - 23:19 Новость: тема тэги гео
Ярош

Об этих своих мечтах экс-лидер «Правого сектора», а ныне депутат Верховной Рады пишет на своей странице в соцсети. «Братья-танкисты еще скажут свое слово в истории российско-украинской войны… Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там, даст Бог, выполнят свой национальный долг в Краснодаре, Ростове и Воронеже», — пишет вечный «правосек» Ярош. А еще объясняет соратникам по борьбе, что победить Украине мешает не ее слабость, а политики, которые заинтересованы в своем бизнесе, но не в государственной безопасности.

Напомним: последние несколько месяцев Дмитрий Ярош занимался формированием так называемой УДА — Украинской добровольческой армии. По его словам, УДА создается под конкретный законопроект, который разработан и будет подан в Верховную Раду. Сейчас экстремист-депутат Ярош ездит по всей Украине и занимается организационными вопросами по созданию УДА.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!