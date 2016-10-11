Маски были окончательно сброшены

Высокопоставленные американские военные наконец-то вполне честно с солдатской прямотой обнародовали свои планы. Они публично заявили, что вооруженный конфликт с Россией или Китаем "практически гарантирован". Американцы ожидают, что он будет "быстрым, смертоносным и самым масштабным за последние шестьдесят лет". Генерал-майор Уильям Хикс надеется, что искусственный интеллект и автоматизированные системы ускорят протекание военных процессов. Американская армия, по словам генерала, готовится к войне в масштабах, которых не было со времени окончания войны в Корее.

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли считает, что война для США «практически гарантирована». Американский высокопоставленный военный выразил беспокойство перспективами утраты технологического превосходства в воздухе, что в США оценивается по умолчанию, вероятно, в качестве основной предпосылки своей грядущей победы. Таким образом, раз американские генералы собрались воевать, значит, они надеются эту войну выиграть.

Тем временем военная истерия подогревается реализацией плана создания ПРО США за пределами американской территории. В России, наконец, поняли, что американское руководство взяло стратегический курс на создание односторонних военно-технологических преимуществ над РФ и Китаем. Ранее это прикрывалось тезисами о ракетных угрозах со стороны Ирана и Северной Кореи. В настоящее время американский блеф (после заключения "ядерной сделки" с Ираном) стал абсолютно очевиден. Американскую систему ПРО следует расценивать как инструмент стратегии первого удара. Кроме того, она предназначена для уничтожения спутников, движущихся на низких орбитах. Противоракетная оборона - это не только оборона, это еще и обеспечение нападения и предотвращение ответного удара.

Российская и китайская стороны вынуждены будут принимать адекватные ответные меры, если они реально желают избежать участи Ирака, Ливии или Югославии. В общем, можно констатировать, мир вернулся к "кризисной модели", только не на основе различных идеологий, а на основе защиты суверенитета и национальных интересов тех стран, которые еще могут это делать. Американские национальные интересы трактуются как экспансия в отношении государств, которые не выполняют политических приказаний Вашингтона, даже выполняя указания экономические (доллар как международная валюта-посредник, покупка американских государственных облигаций, торговля сырьем по ценам устроителей мировой биржи).

В свою очередь такие страны как Россия, Китай и Иран вынуждены будут отстаивать свой суверенитет и политическую самостоятельность по факту выдвинутых к ним неформальных претензий. Объективно, все страны, имеющие признаки политической самостоятельности (вне идеологического контекста) являются для этой тройки союзными. Организованная мировая "гибридная война" обречена постоянно балансировать на грани войны "горячей".

Террор с триумфом вернулся в качестве важнейшего элемента международной политики. Мнение больше никто особо не спрашивает. "Демократия" и экономика "равных возможностей" оказались политическим блефом. Кто есть кто, генералами НАТО теперь предлагается доказывать своими военными технологиями. Как когда-то каменные топоры сменились орудиями железными. У кого технологии выше, те и будут дальше диктовать политическую повестку. Новый "мир" может быть заключен только за счет кого-то.

Так что, выплыло вечное: "хочешь мира - готовься к войне". "Общество потребления" окончательно обанкротилось, человек возвращается к истокам(?). Или готовится очередная война во славу общества потребления? С "вечными господами" и "вечными слугами". Дело, пожалуй, зашло слишком далеко. Так что изменения последуют.