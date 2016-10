Подвиг героев Аль Кинди / Heroes of Al Kindi Hospital

Партнеры















Аль-Кинди до войны была лучшей клиникой на всем Ближнем Востоке. Здесь оказывалась помощь больным из Сирии и Ливана. Оборона госпиталя стала легендой. Бандиты окружили его, а гарнизон держался около года. История знает много легенд, теперь оборона Кинди стала современной легендой Сирии о мужестве её солдат.В 2013 году Алеппо находился в критическом положении. В декабре террористам удалось захватить госпиталь лишь после подрыва нескольких смертников на грузовиках с огромным количеством взрывчатки. В 2016 году в ходе наступательной операции сирийской армии и ополчению Лива аль-Кудс удалось вернуть себе контроль над Хандаратом и окрестностями аль-Кинди. Al-Kindi before the war was the best clinic in the Middle East. Here assisted patients from Syria and Lebanon. Defenders of the hospital became a legend. The bandits surrounded al-Kindi and Syrian Army was besieged about a year. History knows many legends. Defenders of al-Kindi became a modern legend of Syria.In 2013 Aleppo was in critical condition. In December the terrorists took the hospital only after the explosion of several suicide bombers in trucks with a huge amount of explosives. In 2016 during the offensive of the Syrian army and militia Liwa al-Quds were able to regain control of Handarat and al-Kindi. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

