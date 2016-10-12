Европейский агитпроп до добра не доведёт

Известный датский политик Мари Крарул рассказала о том, что некая «Европейская рабочая группа» на постоянной основе занимается распространением низкокачественной пропаганды против России. Особенно много внимания уделяют вопросам «российско-украинской войне» и пропаганде расширения НАТО на Восток.

Мари Крарул уверена, что используемые представителями европейского агитпропа недобросовестные пропагандистские приёмы не позволят в обозримом будущем наладить нормальные взаимоотношения с Россией.