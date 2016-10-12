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Европейский агитпроп до добра не доведёт

опубликовано alex1943 в Ср, 12/10/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
Krorul
Известный датский политик Мари Крарул рассказала о том, что некая «Европейская рабочая группа» на постоянной основе занимается распространением низкокачественной пропаганды против России. Особенно много внимания уделяют вопросам «российско-украинской войне» и пропаганде расширения НАТО на Восток.

Мари Крарул уверена, что используемые представителями европейского агитпропа недобросовестные пропагандистские приёмы не позволят в обозримом будущем наладить нормальные взаимоотношения с Россией.


Василий Семёнов

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