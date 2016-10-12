Новоявленный наполеончик из Пентагона объявил очередной блицкриг России

Старший аналитик министерства обороны США Дэвид Джуберг в интервью журналу “Країна” заявил, что война Североатлантического альянса с Россией продлится не более 20 дней и закончится полным разгромом РФ.

“Противостояние между НАТО и Россией будет длиться не дольше 10-20 дней, – утверждает американец. – Военный бюджет Альянса в десять раз превышает оборонные расходы России. Это будет война винтовки против лазера. Если Москва применит ядерные ракеты, то из них взлетит максимум половина, а остальные перехватит глобальная система противоракетной обороны. Единственное, что действительно опасно – это ядерные ракеты с субмарин у берегов Европы и США. Но и в этом случае считаем, что сможем перехватить все удары”.

“Ответ НАТО будет примерно следующей, – говорит Джуберг. – Сначала невидимые для радаров бомбардировщики Stealth уничтожат все военные объекты и заводы. Затем электромагнитные беспилотники с помощью импульса выключат всю электронику в крупнейших городах России. На тот момент все военно-политическое руководство РФ уже будет за пределами страны. После этого любые боевые действия для России становятся невозможными. До полной капитуляции РФ на 10-20-й день конфликта никто не увидит ни одного солдата НАТО. После этого мы возьмем на себя руководство страной – до избрания демократического правительства России”.

Добавим, что на своей странице в Facebook аналитик Пентагона характеризует себя так: “Я офицер ВС США, потомок Русских, пишу историю, правду и факты, все что скрывают от россиян РосГосСМИ”.

Удивительно, что потомок русского офицерства ничего не знает про наших партизан, но это крайний вариант. Скорее всего, такие заявления в украинской прессе преследуют цель поддержать штаны любым друзям с Украины, потому как паника в рядах украинских властей нарастает параллельно с ростом социального недовольства в стране.