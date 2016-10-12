Дмитрий Фирташ изложил свою версию поджога телеканала "Интер"

Совладелец телеканала "Интер" Дмитрий Фирташ в интервью РБК-Украина обвинил партию "Народный фронт" в поджоге телеканала "Интер". Олигарх также опроверг проведение телеканалом пророссийской информационной политики.

Олигарх также опроверг проведение телеканалом пророссийской информационной политики.

"Если говорить о редакционной политике, то нет на канале никаких пророссийских новостей, это украинские новости. Просто есть люди, которые не хотят слышать то, о чем рассказывают новости на "Интере". Они не хотят отвечать за те поступки, которые совершают, за ту политику, которую они ведут, – заявил Д.Фирташ. – А они, по сути, ведут политику, которая ведет их и страну к краху. Поэтому то, что произошло, я расцениваю как запугивание. За этим запугиванием стоит конкретная политическая партия. Известны все фамилии, кто за этим стоял, начиная от Авакова и заканчивая всеми остальными из "Народного фронта".

Бизнесмен заявил о несостоятельности версии о самоподжоге на "Интере".

"Версия о самоподжоге – это абсолютная неправда. Такое предположение может возникнуть у человека с каким-то больным воображением: взять и поджечь студию новостей. Там были люди, более двадцати человек! И они могли сгореть", – возмутился он.